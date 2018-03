"Miteinander, Nebeneinander und Ohneeinander" - das Rezept für eine gesunde Nachbarschaft

Ein Zitatewettbewerb zeigt, was gesunde Nachbarschaft ausmacht.

Wien (OTS) - Beim Zitatewettbewerb der Initiative "Auf gesunde Nachbarschaft!" galt es, den Satz "Gesunde Nachbarschaft bedeutet für mich ..." zu ergänzen, der Hauptpreis war ein Familienpaket KTM-Fahrräder. 493 Zitate wurden eingereicht, und sie alle zeigen, was gesunde und lebendige Nachbarschaften ausmacht. Den ersten Platz belegte das Zitat "Gesunde Nachbarschaft bedeutet für mich, dass Miteinander, Nebeneinander und Ohneeinander in guter Balance sind." Christa Peinhaupt, die Leiterin des Fonds Gesundes Österreich: "Das Zitat bringt am besten auf den Punkt, was gesunde Nachbarschaft ausmacht. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mitgemacht haben. Ihre gelungenen und bewegenden Zitate bringen die vielen Facetten gelebter gesunder Nachbarschaft zum Ausdruck."

Weitere Hauptpreise gab es für die folgenden fünf Zitate:

Gesunde Nachbarschaft bedeutet für mich...

freundlichen Umgang und gegenseitige Hilfe.

die richtige Balance zwischen Nähe und Distanz zu finden.

ein respektvolles und wertschätzendes Miteinander.

Nicht große Worte, sondern kleine Gesten sind die Grundlage einer gesunden Nachbarschaft.

eine vollbesetzte Hausbank.

Nach einer Vorauswahl durch eine 15-köpfige Jury konnte online für die besten Zitate abgestimmt werden. Die 16 bestgereihten Zitate können auf www.gesunde-nachbarschaft.at (Rubrik "Aktuelles") nachgelesen werden.

Initiative rückt gesunde Nachbarschaften in den Fokus

Gute Nachbarschaft hat unschätzbaren Wert und trägt viel zu Lebensqualität und Wohlbefinden bei - und das tut der Gesundheit gut. Deshalb hat der Fonds Gesundes Österreich - die bundesweite Förder-und Kompetenzstelle für Gesundheitsförderung - die Initiative "Auf gesunde Nachbarschaft!" ins Leben gerufen. Damit soll der Zusammenhalt im unmittelbaren Lebensumfeld gestärkt werden. Ganz besonders wichtig sind dabei Personen, die weniger sozial integriert sind, wie z.B. Ältere, Alleinerziehende oder Menschen mit Migrationshintergrund. Der Zitatewettbewerb war ein Beitrag dazu, die Bevölkerung für die positiven Wirkungen von guter Nachbarschaft zu sensibilisieren. Fast alle Menschen wissen, dass Bewegung oder die richtige Ernährung wichtig für die Gesundheit sind, der Zusammenhang zwischen Nachbarschaft und Gesundheit ist jedoch vielen unbekannt.

Gute Beispiele auf www.gesunde-nachbarschaft.at

Auf www.gesunde-nachbarschaft findet sich eine Fülle weiterer Informationen über die Initiative "Auf gesunde Nachbarschaft!". Ein Herzstück sind die Bilder und Beschreibungen von mehr als 50 Initiativen, die engagierte Menschen in ihrer Nachbarschaft umgesetzt haben. Diese Aktivitäten zeigen, was alles in der Nachbarschaft möglich ist und laden zum Nachmachen ein: Vom gemeinsamen Marmeladekochen über das Anlegen eines Naschgartens bis hin zum bunten Spielenachmittag. Viele der Beispiele stammen aus zwei besonders aktiven Regionen, die der Fonds Gesundes Österreich finanziell unterstützt hat: dem "Linzer Süden" und dem Waldviertel.

Engagierten Gemeinden winkt eine Förderung

Gemeinden, die sich des Themas "Gesunde Nachbarschaft" annehmen, können für ihre Aktivitäten eine Förderung beim Fonds Gesundes Österreich beantragen. Der Förderbetrag richtet sich nach der Einwohner/innenzahl. Mehr Infos dazu finden interessierte Gemeinden auf www.gesunde-nachbarschaft.at in der Rubrik "Gemeinsam gesund in...".

Rückfragen & Kontakt:

Fonds Gesundes Österreich, ein Geschäftsbereich der Gesundheit Österreich GmbH

Mag. Markus Mikl, Leiter Kommunikation

Aspernbrückengasse 2, 1020 Wien

E-Mail: markus.mikl @ goeg.at

Tel.: 01-895 04 00-16