FPÖ-LPO Ragger: Offener Brief: Der Haider war`s!

Widerspruch gegen die posthume Schlammschlacht gegen Jörg Haider

Klagenfurt (OTS) - Die Art und Weise, wie manche Medien, vor allem die Kleine Zeitung Kärnten und einzelne Buchautoren, sich über Landeshauptmann Jörg Haider fünf Jahre nach seinem Tod auslassen, erfordert Widerspruch. Denn wer zu diesem medialen Furor schweigt, riskiert, dass dies als eine Art Zustimmung interpretiert wird. Es ist notwendig, die fragwürdigen Facetten dieser posthumen Schlammschlacht gegen Jörg Haider zu beleuchten.

Seine Gegner in einzelnen Redaktionen können ihn nicht ruhen lassen. Über seinen Tod hinaus muss er für sie noch Schlagzeilen liefern. Da ist der ganze Frust darüber spürbar, dass ihn seine politischen Mitwerber bei Wahlen nicht besiegen konnten und dass ihn Journalisten zu Lebzeiten nicht politisch "totschreiben" konnten. Alle rechtsstaatlichen und ethischen Prinzipien werden dabei negiert. Der Grundsatz, dass man niemanden Verfehlungen vorwerfen darf, solange nicht eine entsprechende rechtsstaatliche Feststellung erfolgt ist, wird ignoriert.

Wolfgang Ambros hat vor 40 Jahren das legendäre Lied gesungen: Da Hofa woa's, vom Zwanzgahaus, der schaut ma so vadächtig aus". Einzelne Journalisten haben es für sich umgedeutet: "Da Haida wars":

den kann man jetzt für alles und jedes schuldig sprechen. Wehren kann er sich nicht mehr. Wir sind Ankläger und Richter in einer Person"

Doch wie bei Ambros die Hausmeisterin protestiert, muss man im Fall Jörg Haiders rufen: "Was ist denn meine Damen und Herren von der Journaille? Stören Sie mir doch nicht die Totenruhe! Denn eines wissen wir ganz gewiss, dass vieles, was Jörg Haider zugeschoben wird, verzerrt wird und ohne seine Aussagen offen bleiben muss."

Nicht nur rechtsstaatliche Grenzen werden bei Haider überschritten. Es werden überdies zutiefst menschliche Regeln verletzt. Nicht umsonst heißt eine jahrtausendalte, ethische Richtlinie: "De mortuis nihil nisi bene". Sinngemäß übersetzt:

"Über Verstorbene nichts (sagen), es sei denn Gutes. Das heißt: Wenn man über einen Toten spricht, dann in einer Weise, die berücksichtigt, dass der Betreffende sich nicht mehr wehren kann -oder eben schweigen.

Zu diesen Grenzverletzungen gesellt sich noch eine groteske Überhöhung der Rolle von JournalistInnen bzw. ihres Egos. Sie bilden sich in der Zeitung in derselben Größe ab wie Jörg Haider und tun so, als ob es hier einen fairen politischen Wettstreit gegeben hätte. Der Unterschied ist nur: Haider hat sich immer dem Wähler gestellt, die JournalistInnen nie. Damit entlarven sie sich selbst: Sie sind nicht Berichterstatter und Kommentierer der Politik, sondern verstehen sich selbst als politische Akteure, die freilich niemals durch eine Wahl politisch legitimiert worden sind. Sie sind quasi Heckenschützen unserer Demokratie. Dass unter diesen Vorzeichen keine objektive Berichterstattung erwartet werden kann, liegt auf der Hand.

Zum Abschluss bleibt nur eine Frage: Wann werden sie endlich Frieden schließen mit Jörg Haider? Fünf Jahre nach seinem Tod wäre es an der Zeit.

Landesrat Mag. Christian Ragger

