Grenzüberschreitendes Fotoprojekt - 25 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs

Wien (OTS) - Anfang Oktober trafen sich der Leiter der Fotoschule Wien Markus Hippmann und der Leiter der Fotoschule Brünn (fotoskola Brno) Evzen Sobek auf dem ehemaligen Grenzposten Valtice an der österreichisch-tschechischen Grenze und vereinbarten eine grenzüberschreitende fotografische Kooperation. Die erste Zusammenarbeit besteht in einem gemeinsam durchgeführten Fotoprojekt der beiden Fotoschulen zum Thema "25 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs" mit anschließender Wanderausstellung der entstandenen Fotografien. Die Fotoausstellung wird im Jubiläumsjahr 2014 an verschiedenen Orten in Österreich und Tschechien zu sehen sein und im Monat der Fotografie im November 2014 in Wien gezeigt.

Als Ausgangspunkt der Wanderausstellung ist das ehemalige Grenzwachehaus Valtice in unmittelbarer Nähe der österreichischen Grenze vorgesehen, das dank des Falls des Eisernen Vorhangs funktionslos geworden ist und nun selbst ein stummes Stück Zeitgeschichte darstellt. In einem erhaltenen Trakt des Gebäudeskomplexes ist das Museum des Eisernen Vorhangs http://www.muzeumopony.cz untergebracht.

Dank der gemeinsamen Mitgliedschaft von Österreich und Tschechien in der EU kann heute die Grenze zwischen den beiden Nachbarn wie bis 1918 wieder auf jedem beliebigem Feldweg überquert werden. So wachsen Regionen in einem grenzenlosen Europa wieder zusammen, die jahrhundertelang miteinander verbunden waren. Daraus ergeben sich wunderbare Gemeinschaftsprojekte wie in dieser fotografischen Kooperation.

