Einladung Pressekonferenz: Wie gesund sind die Niederösterreicher?

Ergebnisse der Aktion "10 Minuten für meine Gesundheit" der NÖ Apotheken

Wien (OTS) - Von 15. April bis 30. Juni ließen mehr als 6.000 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher in den Apotheken ihre Gesundheitswerte überprüfen. Die Ergebnisse dieser Aktion werfen ein deutliches Bild auf den Gesundheitszustand im Bundesland: Der Raucheranteil steigt dramatisch an, Diabetes ist deutlich am Vormarsch. Es tut sich jedoch auch viel Positives: So gibt es heute 12 Prozent weniger Bluthochdruck-Patienten also noch vor sechs Jahren.

- LR Ing. Maurice Androsch, NÖ Gesundheitslandesrat

- Obmann KR Gerhard Hutter, NÖ Gebietskrankenkasse

- Univ. Doz. Prim. Dr. Harald Kritz, ärztlicher Leiter (i. R.) des

Rehabzentrums Engelsbad/ Baden

- Univ.Prof. Dr. Helmut Sinzinger, AKH Wien

- Mag. pharm. Heinz Haberfeld, Präsident der Apothekerkammer

Niederösterreich



Datum: 14.10.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Landhaus St. Pölten, Wein- und Waldviertelsaal

Landhausplatz 1, 3100 St. Pölten



