ÖAMTC-Unfallforschung: Bäume am Fahrbahnrand, eine unterschätzte Gefahr

Richtlinie für Absicherung des Seitenraumes auf Freilandstraßen fehlt in Österreich

Wien (OTS) - Ein Blick auf die Unfallstatistik zeigt, dass sich die Verkehrssicherheit in Österreich während der vergangenen Jahrzehnte merklich verbessert hat. "Kein allzu gutes Zeugnis stellen die Zahlen jedoch den Freilandstraßen aus", stellt ÖAMTC-Verkehrsexperte David Nosé fest. "Laut Statistik Austria ereignet sich dort zwar nur rund ein Drittel aller Unfälle - dennoch sterben etwa zwei Drittel der tödlich verunglückten Verkehrsteilnehmer außer Orts. 2012 waren das 329 der insgesamt 531 Todesopfer". Alleinunfälle, wie beispielsweise das Abkommen von der Straße, rangieren dabei mit 40 Prozent der Getöteten ganz oben auf der Ursachenliste. "Hier hat die ÖAMTC-Unfallforschung angesetzt und eine tiefergehende Analyse vorgenommen", beschreibt Nosé. "Die Detaildaten dazu stammen von der Christophorus Flugrettung."

Vorrangige Erkenntnis ist, dass in beinahe der Hälfte der ausgewerteten Fälle der Pkw nach dem Abkommen von der Straße gegen einen Baum geprallt ist. "In Österreich fehlt für Freilandstraßen eine Richtlinie zur Absicherung von Bäumen oder anderen ortsfesten Objekten am Straßenrand", kritisiert der ÖAMTC-Experte. Strenger Vorschriften bedarf es vor allem, weil die durchschnittliche Unfallschwere bei Baumunfällen besonders hoch ist. Wie ein Crashtest des ÖAMTC gezeigt hat, muss die gesamte Aufprallenergie vom Fahrzeug absorbiert werden. "Die starken Verformungen, vor allem an der Fahrgastzelle, führen in den meisten Fällen zu lebensbedrohlichen oder tödlichen Verletzungen", verdeutlicht der ÖAMTC-Experte.

Die detaillierte Aufarbeitung der Unfälle zeigt aber auch auf, wie Leben am besten gerettet werden könnten. "Es sind viele junge Lenker mit weniger Fahrroutine, die Opfer von derartigen Unfällen werden", analysiert der ÖAMTC-Experte. "Besonders groß ist die Gefahr bei widrigen äußeren Bedingungen (Nässe, Straßenglätte) oder bei Dunkelheit." Daher ist das Anpassen des eigenen Fahrverhaltens an Witterungs- und Sichtverhältnisse sowie die Vermeidung von Ablenkungen während der Fahrt ein wichtiger Schritt zur Unfallvermeidung. "Hinzu kommt die Erfassung von Gefahrenstellen durch die verantwortlichen Institutionen", führt Nosé aus. "Auch ein Sonderbudget für die Umsetzung von Verkehrssicherheitsmaßnahmen durch die zuständigen Behörden wäre wünschenswert."

Folgende Empfehlungen können aus Sicht des ÖAMTC zur Verhinderung dieser Unfälle und zur Verminderung der Unfallschwere beitragen:

Aufstellen von Leitschienen in für Baumunfälle kritischen Bereichen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Vertretbarkeit

Verbesserung der Leitwirkung durch Anbringung bzw. Erneuerung von Randmarkierungen sowie Leitbakken bei unübersichtlichen Kurvenverläufen

Maßnahmen zur Begutachtung des vorhandenen Straßennetzes und der Pläne neuer Straßenprojekte, die sich bereits seit Jahren auf Autobahnen und Schnellstraßen bewähren

Überprüfung und Erhöhung der Fahrbahngriffigkeit vor allem in Bereichen mit vermehrten Unfällen bei Nässe

Vermeidung von Neupflanzungen im unmittelbaren Nahbereich von Straßen

Es ist unbestritten, dass Bäume aus ökologischer sowie landschaftsplanerischer Sicht von großer Bedeutung sind. Gleichzeitig stellen sie aber für die Verkehrssicherheit ein potenzielles Risiko dar. Nicht zu unterschätzen sind beispielsweise Gefahren durch Laub auf der Fahrbahn, häufigerer Licht-Schatten-Wechsel sowie die anfallenden Erhaltungskosten für die Baumpflege. Daher sollten Neupflanzungen eher abseits der Straßen, in ökologisch wertvolleren Bereichen, erfolgen".

Der gesamte Bericht kann im Internet unter www.oeamtc.at/unfallforschung herunter geladen werden.

Aviso an die Redaktionen:

Ein Foto zu dieser Aussendung ist unter www.oeamtc.at/presse abrufbar

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Kommunikation

Ralph Schüller

Tel.: +43 (0) 1 711 99-1218

kommunikation @ oeamtc.at

http://www.oeamtc.at