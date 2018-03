Teilen ohne Grenzen: SCENE WebShare Cloud macht es möglich

Lake Mary, Florida (ots/PRNewswire) - FARO Technologies, Inc. , der weltweit führende Anbieter für 3D-Messtechnik und Bildgebungstechnologie, hat sein Portfolio an webbasierten Lösungen um SCENE WebShare Cloud erweitert.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20110415/MM84316LOGO)



SCENE WebShare Cloud ist ein direkt von FARO gehosteter Service, mit dem Benutzer 3D-Dokumentationsdaten in der "Cloud" speichern können. Gescannte Projekte können so schneller angezeigt und mit verschiedenen Projektpartnern geteilt werden. Es ist nicht mehr erforderlich, Software auf dem eigenen Computer zu installieren. SCENE WebShare Cloud gewährleistet höchste Qualität und Sicherheit, und das System unterstützt mit einer speziell optimierten Benutzerschnittstelle auch Mobilgeräte.

"Mit SCENE WebShare Cloud bietet FARO ein umfassendes Servicepaket, um den Benutzern einen einfachen Zugriff auf 3D-Dokumentationen zu ermöglichen", so Oliver Bürkler, Senior Technical Product Manager für Laserscanning-Software. "Zur Arbeit mit der intuitiven Benutzerschnittstelle sind weder technische Schulungen noch spezielle Fachkenntnisse im 3D-Laserscanning erforderlich. Das Tool bietet unseren Kunden die Möglichkeit, Daten problemlos mit Projekt- und Geschäftspartnern auszutauschen."

Dank der WebShare Cloud-Lösung können die Kosten für einen eigenen Server eingespart werden. Zudem bleiben die Daten und Messungen langfristig und unabhängig vom Computer verfügbar. Bei der Nutzung von SCENE WebShare Cloud steht immer ausreichend Serverkapazität zur Verfügung, egal, wie viele Benutzerzugriffe erfolgen oder welche Datenmengen gespeichert werden. Die Lösung passt sich perfekt an die jeweiligen Anforderungen in Bezug auf Verarbeitungsleistung und Storage an. Alle anderen Leistungen der Vorgänger-Softwarelösung werden weiterhin angeboten. Abstände und Flächen können direkt auf dem Bildschirm mit Hilfe der bekannten Messgeräte exakt analysiert werden.

Über FARO

FARO ist der weltweit führende Anbieter von portabler 3D-Messtechnik. Das Unternehmen widmet sich der Entwicklung und der Vermarktung von CAD-Mess- und Bildgebungsgeräten und -Software. Die Technologielösungen von FARO ermöglichen die Durchführung hochpräziser 3D-Messungen und die Darstellung sowie Vergleichsmessungen verschiedener Teile und Verbundstrukturen innerhalb der Produktionsabläufe und Qualitätssicherungsschritte. Diese Vorrichtungen werden für die Inspektion von Einzelteilen und Baugruppen, die Produktionsplanung, die Darstellung großvolumiger Räume oder Strukturen in 3D, bei der Landvermessung und im Bauwesen sowie bei der Überprüfung und Nachstellung von Unfallorten oder Tatorten eingesetzt.

Weltweit sind mehr als 30.000 Installationen von FARO-Systemen bei rund 15.000 Kunden im Einsatz. Sitz der weltweiten Firmenzentrale ist Lake Mary, Florida. Die europäische Firmenzentrale befindet sich in Stuttgart und die Firmenzentrale des asiatisch-pazifischen Raums in Singapur. FARO verfügt über Niederlassungen in Brasilien, Mexiko, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, Polen, den Niederlanden, Indien, China, Singapur, Malaysia, Vietnam, Thailand und Japan.

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.faro.com.

Web site: http://www.faro.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: FARO Europe GmbH & Co. KG, Thomas Weinert,

Lingwiesenstraße 11/2, D-70825 Korntal-Münchingen, T.:

+49-0-7150-9797 -

205, F.: +49-0-7150-9797 - 9205, thomas.weinert @ faroeurope.com,

www.faro.com/germany; Pressekontakt: Proesler Kommunikation GmbH,

Karlstraße 2, D-72072 Tübingen, Tel.:+49-0-70-71-234-16, Fax:+49-0-

70-71-234-18, info @ proesler.com, www.proesler.com