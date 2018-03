Optimizely steht Kunden weltweit in mehreren Währungen zur Verfügung

(PRN) - -- Startup konzentriert sich auf den Erfolg seiner Kunden, Expansion und kontinuierliches Wachstum im Ausland

San Francisco (ots/PRNewswire) - Optimizely, die weltweit führende Websiteoptimierungsplattform, steht nun dem Großteil seiner Kunden in deren lokaler Währung zur Verfügung. Das Unternehmen, welches im April seine Plattform in neun zusätzlichen Sprachen eingeführt hat, fährt auch weiterhin damit fort, das Kundenerlebnis zu verbessern und den Erfolg auf wachsenden Märkten voranzutreiben, indem es Zahlungen in USD, GBP und EUR ermöglicht. Durch das Angebot von lokalen Währungen unterstützt Optimizely seinen Kunden auf verschiedene Weisen: Es ermöglicht problemlose internationale Zahlungen aufgrund fluktuierender Wechselkurse und unterstützt seine Kunden dabei, die Erwartungen und die Budgetierung zu verbessern, indem internationale Transaktionsgebühren vermieden werden.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130425/SF00536LOGO)



"Die Einführung von lokalen Währungen ist ein weiterer Schritt zur Verfolgung unserer globalen Strategie mit der wir unseren Kunden weltweit entgegenkommen", erklärte Dan Siroker, CEO von Optimizely. "Zusätzlich zu lokalisierten Websites sowie Support und Verkauf in der lokalen Sprache in verschiedenen Zeitzonen werden die lokalen Währungen die weltweite Präsenz von Optimizely verstärken, indem es den Kunden auf den Märkten, in denen wir tätig sind, ermöglicht wird, eine besser planbare Budgetierung vorzunehmen."

Zahlungen in lokalen Währungen haben insgesamt einige größere Vorteile:

-- Marketingteams müssen keine Wechselkursschwankungen mehr vorausplanen, da sie die Zahlungen in den lokalen Währungen vornehmen können. Die Beseitigung dieses Schritts kann Zeit und Geld sparen. -- Anstatt durch Wechselkurse verwirrt zu werden, können Kunden die Preise im tatsächlichen Betrag in der lokalen Währung sehen, in der sie auch bezahlen. Damit muss weniger nachgedacht werden und mehr Tests können durchgeführt werden.

Die wichtigsten Fakten:

-- Zusätzlich zu USD können Kunden auf Optimizely nun auch in EUR und GBP zahlen. -- Seit April des Jahres 2013 steht Optimizely in den folgenden Sprachen zur Verfügung: Dänisch [https://www.optimizely.dk/?utm_source=pr&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=i18n], Niederländisch [https://www.optimizely.nl/?utm_source=pr&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=i18n], Französisch [https://www.optimizely.fr/?utm_source=pr&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=i18n], Deutsch [https://www.optimizely.de/?utm_source=pr&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=i18n], Italienisch [https://www.optimizely.it/?utm_source=pr&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=i18n], Japanisch [https://www.optimizely.jp/?utm_source=pr&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=i18n], Portugiesisch [https://www.optimizely.pt/?utm_source=pr&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=i18n], Spanisch [https://www.optimizely.es/?utm_source=pr&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=i18n] und Schwedisch [https://www.optimizely.se/?utm_source=pr&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=i18n]. -- Außerhalb der USA befindet sich der am schnellsten wachsende Kundenstamm in Deutschland, gefolgt vom Vereinigten Königreich und Spanien. -- Optimizely eröffnete sein Büro in Amsterdam gegen Ende des Jahres 2012. Von hier aus wird der Telefonsupport in den lokalen Sprachen Deutsch, Französisch, Niederländisch und Spanisch angeboten. -- Mehr als 5.000 Unternehmen arbeiten mit Optimizely, unter anderem The Guardian, Thomas Cook und TUI Group, welche dem Unternehmen dabei helfen, an den etablierten Akteuren in der Welt der A/B-Testing-Tool [https://www.optimizely.com/resources/ab-testing-tool]s vorbeizuziehen.

Für weitere Informationen registrieren sie sich für die 30 Tage gültige Testversion beziehungsweise besuchen Sie die Website www.optimizely.com oder senden Sie uns eine E-Mail an hello @ optimizely.com.

Informationen zu Optimizely

Optimizely ist die weltweit führende Weboptimisierungsplattform, welche A/B- und multivariate Tests für Interessierte bereitstellt, ohne das technisches Fachwissen notwendig ist. Die Plattform ist einfach in der Handhabung und ermöglicht es Unternehmen, Experimente zu entwerfen und durchzuführen, die sie dabei unterstützen, besser datengestützte Entscheidungen zu treffen. Durch Targeting, Segmentierung und leistungsfähige Echtzeitdaten erfüllt Optimizely verschiedenste Geschäftsanforderungen von Unternehmen, welche ihren Besuchern eine einzigartige Weberfahrung bieten möchten. Für weitere Informationen zu Optimizely besuchen Sie bitte die Website www.optimizely.com oder folgen Sie uns auf Twitter und Facebook.



Web site: http://www.optimizely.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: press @ optimizely.com