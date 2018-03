5 Kultur-Angebote im "Währinger Rathaus" im Oktober

Wien (OTS) - Im "Währinger Rathaus" (18., Martinstraße 100) kann man im Oktober vielfältige Kultur-Veranstaltungen erleben. Beim Konzert des "Trio Milhaud" am Donnerstag, 10. Oktober, ab 19.30 Uhr, sind ausgewählte Werke von Beethoven, Schubert und Brahms zu hören. Qing Zhao Chen (Geige), Maria Rom (Klavier) und Kurt Franz Schmid (Klarinette) treten mit dem Gast-Musiker Benedikt Endelweber (Violoncello) auf. Organisiert wird der Abend durch den Kultur-Verein "Initiative Währing". Die Künstler spielen im Festsaal des Amtshauses (2. Stock). Der Eintritt ist kostenlos. Zählkarten für das Konzert bestellen Musikfreunde beim Büro der Bezirksvorstehung Währing unter der Telefonnummer 4000/18 117.

Chor Weinhaus (17.10.) und Suttner-Theaterstück (23.10.)

Liebhaber des Chorgesangs wird das Konzert "I Hear A Voice" am Donnerstag, 17. Oktober, im "Währinger Rathaus" begeistern. Die Gesangsgemeinschaft "Chor Weinhaus" (Leiterin: Eva Flieder) hat ein ansprechendes Programm einstudiert. Beginn: 19.00 Uhr. Der Eintritt zum Konzert im Festsaal (2. Stock) ist gratis. An der Abend-Kasse werden Zählkarten ausgegeben. "Peace Pleace!" heißt der Titel eines Theaterstücks, das die Gruppe "Portraittheater" am Mittwoch, 23. Oktober, ab 19.30 Uhr im Amtshaus Martinstraße 100 zeigt. Anita Zieher (Schauspiel), Udo Bachmair (Sprecher) sowie Brigitte Pointner (Regie) konfrontieren die Zuschauer im Festsaal mit einem "Lebendigen Porträt" der Nobelpreisträgerin Bertha von Suttner. Veranstalter:

Verein "Initiative Währing". Freier Eintritt. Reservierung von Zählkarten: Telefon 4000/18 117 (Bezirksvorstehung Währing).

Afrika-Lieder in Zulu (28.10.), Mozart/Blaboll (30.10.)

Am Montag, 28. Oktober, singt das Ensemble "Chorus A Capella Gospelchoir" aus Luxemburg ab 19.00 Uhr afrikanische Lieder in Zulu und Englisch. Amerikanische Choral-Jazzstücke, Gospels und Spirituals komplettieren das Programm. Als Gastgeber agiert die "Wiener Sängerrunde", die gleichfalls im Festsaal auf der Bühne steht. Der Zutritt zu dem feinen Vokal-Konzert ist gratis. Die letzte Veranstaltung im Oktober ist der Kultur-Abend "Klassisch & hinterfotzig" am Mittwoch, 30. Oktober. Unter dem Motto "Von Mozart bis Blaboll" werden im "Währinger Rathaus" (Festsaal, 2. Stock) ab 19.30 Uhr stimmungsvolle Klänge und pointierte Texte vorgetragen. Eintritt: frei (Zählkarten: Telefon 4000/18 117). Der Bezirk unterstützt diese Kultur-Termine. Mehr Informationen bekommen Interessierte per E-Mail: post @ bv18.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Kultur-Verein "Initiative Währing":

www.kulturinitiative18.at

Ensemble "Porträttheater":

www.portraittheater.net

Chor "Wiener Sängerrunde":

www.chormusik.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at