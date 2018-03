Wirtschaftsagentur Wien: Full House beim Tag der offenen Tür im aspern IQ

Über 2.500 interessierte Wienerinnen und Wiener waren neugierig auf das Technologiezentrum

Wien (OTS) - Im aspern IQ der Wirtschaftsagentur Wien standen am Samstag, 5. Oktober 2013, anlässlich der U2-Verlängerung in die Seestadt Aspern die Türen des Technologiezentrums offen. Den Besucherinnen und Besuchern wurde einiges geboten: Science Buster Werner Gruber experimentierte, die Hausführungen zeigten das innovative Gebäude hautnah und die Sonderausstellung "Wir lieben Neues" präsentierte geförderte Unternehmen der Wirtschaftsagentur Wien.

"Der Tag der offenen Tür im aspern IQ hat wieder einmal gezeigt, wie spannend Innovationen unserer Wiener Unternehmen sein können. Das beweist auch das große Interesse der Besucherinnen und Besucher, die sich vor Ort über Technologien, Innovationen und Produkte informiert haben", freut sich Finanz- und Wirtschaftsstadträtin Vizebürgermeisterin Renate Brauner.

"Für uns war die U-Bahn Eröffnung eine tolle Möglichkeit, den Wienerinnen und Wienern zu zeigen, was in der Wirtschaftsagentur Wien alles drin steckt", so Gerhard Hirczi, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien.

Seestadtblick und Honigverkostung

Bestens besucht waren die Führungen durch das aspern IQ, bei denen die Interessierten mehr über das intelligente Gebäude erfahren konnten. Im 4. Stock, am Ende der Tour, wartete ein besonderes Highlight auf die Besucherinnen und Besucher: Die Aussicht auf die rasant wachsende Seestadt: 30 Baukräne, der See und das Baulogistikzentrum der Seestadt.

Erstmals gab es den original Seestadt-Honig zu verkosten, den die jüngsten Bewohnerinnen des aspern IQ produzieren: 120.000 Carnica-Bienen leben seit Kurzem am Dach des Technologiezentrums.

Live-Performance von Wiener Unternehmen

Einige von der Wirtschaftsagentur Wien geförderte Unternehmen präsentierten im aspern IQ, wie ihre Produkte entstehen und funktionieren. Die Gebrüder Haas stellten ihre Pflanzenklimaschutzfassade vor, das Rohrpostsystem von Sumetzberger transportierte Traubenzucker quer durch das Gebäude und die Gebrüder Stitch - Michael Lanner und Moriz Piffl-Percevic bewiesen, dass sie es mit den Maßjeans ernst meinen.

Mit dabei auch das Elektro-Falt-Klapprad "Vienna Bike", der 3-D-Drucker vom FH Campus Wien und Schmuckstücke vom Kaffeehaus am Ring. Im "App-Eck" konnten sich die Interessierten über Smart-Phone Applikationen wie die Diabetes-Management-App "Mysugr", "mybonus", eine App zur Koordination von Kundenkarten und die "Parken in Wien"-App sowie die Förderapp der Wirtschaftsagentur Wien informieren.

