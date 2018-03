Margareten: Führung auf der Straße der Komponisten

Anmeldungen zur "Kult.tour" am 13.10.: 0699/19 66 22 42

Wien (OTS) - Lesungen, Ausstellungen und andere Kultur-Projekte realisiert der in Margareten ansässige Verein "read!!ing room" (5., Anzengrubergasse 19/1) seit über 10 Jahren. Im Rahmen der Reihe "Kult.tour" bietet das Vereinsteam fünf aufschlussreiche Führungen im 5. Bezirk an, bei denen verschiedene Facetten von Margareten behandelt werden. Die nächste "Kult.tour" findet am Sonntag, 13. Oktober, statt und dabei steht das Thema "Wiedner Hauptstraße" im Mittelpunkt. Treffpunkt: Wiedner Hauptstraße, Ecke Hollgasse. Die Exkursion geht um 14.00 Uhr los und endet um zirka 16.30 Uhr am Karlsplatz. Die Vereinsleute informieren die Teilnehmer über die Bedeutung der Wiedner Hauptstraße als Verkehrsweg im Alten Wien. Weiters erfahren die Spaziergänger, warum diese Straße zuweilen als "Komponisten-Meile" bezeichnet wird. Ein fixes Entgelt ist für die Führung nicht zu bezahlen. Individuelle Spenden der Flaneure verwenden die Organisatoren für spätere Kultur-Aktionen. Ab sofort nimmt der Verein unter der Rufnummer 0699/19 66 22 42 telefonische Anmeldungen zu dem Rundgang entgegen. E-Mails an die "read!!ing room"-Mannschaft: readingroom @ chello.at.

Allgemeine Informationen:

Kultur-Verein "read!!ing room":

www.e-zine.org

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at