Katar 2022: Sterben für den Fußball

Welttag für menschenwürdige Arbeit 7. Oktober

Wien (OTS/ÖGB) - 2022 soll die Fußball-WM in Katar stattfinden. Katar gilt als reichstes Land der Erde. Beim Bau der Stadien für die WM macht sich das nicht bemerkbar: Nepalesische Bauarbeiter werden wie Sklaven gehalten, sie arbeiten unter menschenunwürdigen und lebensgefährlichen Bedingungen. Schon jetzt gibt es hunderte tote Bauarbeiter. Um die Infrastruktur zu bauen, werden wahrscheinlich bis zu 4.000 Arbeiter sterben, schätzt der Internationale Gewerkschaftsbund (IGB). Gewerkschaften fordern, dass neu abgestimmt wird, ob die WM in Katar stattfinden darf.++++

Der ÖGB und "weltumspannend arbeiten" luden gemeinsam mit der Vereinigung der Fußballer (VdF) in der GdG-KMSfB und Südwind anlässlich des Welttages für menschenwürdige Arbeit am 7. Oktober zur Diskussionsveranstaltung. "Es ist im eigenen Interesse der ArbeitnehmerInnen in Österreich, für menschenwürdige Arbeitsbedingungen weltweit einzutreten", sagt Bernhard Achitz, Leitender Sekretär des ÖGB. "Menschenrechte, Gewerkschaftsrechte sind unteilbar, wir müssen uns immer und überall dafür einsetzen." Eine Gelegenheit dafür sei die Kampagne des Internationalen Gewerkschaftsbundes gegen die Fußball-WM in Katar 2022. "Man kann, soll und muss sich engagieren, man muss zeigen, wie stark und mächtig internationale Solidarität sein kann. Die FIFA, die derzeit noch so tut als ginge es sie nichts an, wenn für die WM Menschen sterben, wird umdenken müssen."

Der Fußballer Abdeslam Ouaddou hat in Katar gelebt und gespielt, er ist das Gesicht der IGB-Kampagne "Re-Run the Vote". Damit sollen Gewerkschaftsmitglieder, Fußballfans und alle anderen dazu veranlasst werden, Druck auf die FIFA auszuüben, damit diese einen neuen Veranstaltungsort für die WM 2022 festlegt. "Die Petrodollars dürfen nicht verschleiern, was in Katar vor sich geht", sagte Ouaddou. Er berichtete über seine eigenen Lage als Fußballspieler: "In meinem ersten Jahr in Katar hat unser Klub die Meisterschaft gewonnen, alle waren glücklich. Im zweiten Jahr war ich plötzlich in einem anderen Team, weil der Prinz das so wollte, die Miete für mein Haus wurde nicht mehr bezahlt. Ich kam mit Frau und Kindern in eine Wohnung im 30. Stock eines Hochhauses, wo ständig falscher Feueralarm war. Ich bekam sechs Monate lang keinen Lohn." Ouaddou klagte den Klub mit seinem Anwalt vor der FIFA, eine Entscheidung steht allerdings immer noch aus. "Ich war in einer anderen Lage als die Arbeiter aus Nepal oder Bangladesch, denn ich bin Fußballer", sagte er. "Deshalb habe ich die Verantwortung und die Pflicht, den Menschen die Augen über die unmenschlichen Bedingungen in Katar zu öffnen. Die Praktiken, die es hier gibt, sind aus einem anderen Jahrhundert."

Der Anwalt Ramesh Badal aus der nepalesischen Gewerkschaft GEFONT vertritt nepalesische Arbeitnehmer, die in Katar gearbeitet haben. Er ist einer der Initiatoren der IGB-Kampagne. "Was in Katar geschieht ist moderne Sklaverei", berichtete er. "Die Arbeiter haben keine Rechte, die vereinbarte Bezahlung wird nicht eingehalten, sie hausen in Räumen ohne Fenster, für 40 Personen gibt es ein einziges WC. Dagegen hilft nur ein weltweiter Aufschrei." Die FIFA habe es in der Hand, die Lage zu ändern, so Badal, daher müsse der Druck dorthin verstärkt werden.

"Katar ist auf moderner Sklaverei aufgebaut", sagte auch Tim Noonan vom IGB. "Es ist eine Schande, dass so ein schönes und wichtiges Ereignis, die Fußball-WM, darauf aufbaut." Zwei Jahre lang hätte der IGB auf die Lage aufmerksam gemacht, nicht sei geschehen. "Jetzt hat das Schweigen ein Ende, aber jeder Tag ohne Veränderung heißt ein toter Arbeiter mehr. Daher muss jetzt der Druck verstärkt werden. Jeder einzelne Mensch auf der Welt kann helfen, die Veränderung können wir aber nur gemeinsam erreichen."

