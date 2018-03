Zahlreiche "Herbstkatzen" in der PFOTENHILFE Lochen abgegeben

Der Verein PFOTENHILFE informiert, worauf man bei im Herbst geborenen Kätzchen achten sollte

Wien / Lochen am See (OTS) - Immer wieder hört man, dass im Herbst geborene Kätzchen schwächer sein sollen, als sogenannte Frühlingskätzchen. Viele Katzenhalter entscheiden sich daher ungern für Herbstkätzchen. Ob an dem Glauben etwas Wahres dran ist und Herbstkatzen wirklich anfälliger für Krankheiten sind, darüber informiert der Verein Pfotenhilfe.

Heutzutage gibt es vor allem in ländlichen Gebieten immer noch viele Streunerkatzen, die es vor allem im Winter schwer haben, zu überleben. Da die überwiegende Mehrheit nicht kastriert ist, werden jeden Herbst viele Kätzchen geboren. "Diese können ihre Körperwärme aber noch nicht konstant halten. Sie haben es deshalb schwer, sich an die im Herbst vorherrschenden ungünstigen klimatischen Bedingungen wie Kälte, Nässe und Wind anzupassen." informiert Johanna Stadler, Geschäftsführerin der Pfotenhilfe Lochen. Auch die Futterbeschaffung ist für die Katzenmutter im Herbst und Winter eine große Herausforderung. Im Frühling sind die allgemeinen Bedingungen hingegen wesentlich besser und ermöglichen einen leichteren Start ins Leben. Im Herbst geborene Streunerkatzen sind also tatsächlich oft schwächer und krankheitsanfälliger.

Auch heute noch haben sogenannte "Bauernhofkatzen" oftmals keinen Zugang ins Haus und werden nicht ausreichend gefüttert, weil sie Mäuse fangen sollen. Einige bekommen keine tierärztliche Versorgung und müssen sich auch bei kalten Temperaturen im Freien aufhalten. "Ihnen ergeht es also ähnlich wie heimatlosen Streunerkatzen." bedauert Stadler.

Bei Wohnungskatzen sind Ernährung, Versorgung und die Fürsorge des Halters im Sommer wie im Winter gleich. Weil aber in der Vergangenheit zahlreiche Generationen von nicht geimpften und schlecht ernährten Katzen herangewachsen sind und dies in ländlichen Gebieten auch heute noch häufig der Fall ist, hat sich die Krankheitsanfälligkeit der Herbstkatzen in vielen Fällen weiter vererbt. "Auch durch die draußen herrschenden kalten Temperaturen sind sie sehr empfindlich und haben oftmals auch heute noch ein schwächeres Immunsystem." so Stadler. Mit viel Liebe, aufmerksamer Betreuung und guter Pflege steht einem gesunden Start ins Leben einer im Herbst geborenen Katze jedoch nichts im Wege.

Wenn Sie ein Kätzchen bei sich aufnehmen wollen, entscheiden Sie sich bitte für ein Tier aus einem der ohnehin überfüllten Tierheimen wie der Pfotenhilfe Lochen in Oberösterreich. Hier werden Woche für Woche viele hilfsbedürftige Kätzchen mit verschiedensten Schicksalen abgegeben, die sich alle, nachdem sie aufgepäppelt wurden, auf ein neues liebevolles Zuhause freuen.

Um die Population der Streuner einigermaßen in den Griff zu bekommen beziehungsweise einzudämmen, bemüht sich die Pfotenhilfe Lochen in Kooperation mit dem Land Oberösterreich mittels Streunerkatzen-Kastrationsprogramm. "Wenn in Ihrer Nähe im Bezirk Braunau Streunerkatzen leben, dann melden Sie sich bitte bei der PFOTENHILFE Lochen unter 0664/122 10 51. Dann werden die Tiere eingefangen, kastriert und an ihrem angestammten Platz wieder frei gelassen," so Stadler.

Rückfragen & Kontakt:

Johanna Stadler, Geschäftsführerin PFOTENHILFE Lochen, 0664 / 122 10 51, info @ pfotenhilfe.org, www.pfotenhilfe.org