DataCash integriert MasterCards globale Network-Erkenntnisse in eine Lösung zum Betrugsmanagement, um Kaufleuten und Banken zu helfen, E-Commerce-Betrug in Angriff zu nehmen

London (ots/PRNewswire) - Kaufleute, Banken und Technologie-Partner profitieren von der Möglichkeit, Betrugskosten zu reduzieren und die Bestätigung echter Bestellungen zu optimieren

Das Dienstleistungsunternehmen für weltweite Zahlungen DataCash, ein MasterCard-Unternehmen, kündigt heute an, dass seine branchenführende Lösung zum Betrugsmanagement GateKeeper:2.0



MasterCards Expert Monitoring System Fraud Scoring for Merchants [ht tp://newsroom.mastercard.com/press-releases/mastercard-introduces-new -tool-that-predicts-the-potential-for-ecommerce-fraud-in-real-time ] (professionelles Überwachungssystem für Händler zur Betrugsauswertung) und MasterCards Lost-Stolen Account List API (Kontolisten-API für verlorene und gestohlene Karten) umfasst.

Der GateKeeper:2.0 von DataCash ist die erste Lösung zum Betrugsmanagement, die an die Kontolisten-API für verlorene und gestohlene Karten von MasterCard ankoppelt, um Online-Händlern bei der Betrugsauswertung zu helfen. Diese Liste beinhaltet weltweit mehr als 30 Millionen verlorener und gestohlener Karten mit Querverweisen.

Das professionelle Überwachungssystem Expert Monitoring System Fraud Scoring for Merchants erhöht auch die Fähigkeit des Händlers, Betrug zu erkennen. Mit diesem Tool bietet MasterCard Händlern eine höchst präzise, prädiktive Betrugsauswertung, die tiefere Einblicke in das Kartennutzungsverhalten erlaubt.

Die Verbesserungen bei DataCashs GateKeeper:2.0 setzen die Stärke des MasterCard-Netzwerks und die Dateneinsicht wirksam ein, sodass Händler betrügerische Transaktionen besser aufdecken und gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit verringern können, ehrliche Kunden zurückzuweisen.

"Diese Lösungen sollen Händlern helfen, ihre Geschäfte effizienter zu führen und zu vergrössern", sagt Johan Gerber, Group Head, Processing Products for MasterCard. "Die Integration in GateKeeper:2.0 von DataCash macht dieses Tool zu einer einzigen leistungsfähigen Plattform-Lösung für Händler, ihre Betrugsstrategien zu steuern und auszuführen."

Der GateKeeper:2.0 von DataCash ist eine globale Lösung, die sich zahlreicher Ebenen hochentwickelter Technologien und Innovation bedient, um Betrug und Risiken mit punktgenauer Präzision [http://www.datacash.com/whitepapers/Whitepaper-Obtain-Pin-Point-Accuracy-Around-Detection-of-Fraud.pdf] aufzudecken. Er überprüft zurzeit pro Monat mehr als 30 Millionen Transaktionen von weltweit über 30.000 Händlern in 180 Ländern.

"Der GateKeeper:2.0 von DataCash wurde zusammen mit MasterCard entwickelt, um für das Betrugs- und Risikomanagement für Händler neue Massstäbe zu setzen und sie zu befähigen, in neue geografische Märkte, Branchen und digitale Zahlungskanäle zu expandieren", erklärt DataCash President Ajay Bhalla. "Die gegenwärtige Betrugslandschaft verändert sich rapide und diese Entwicklungen werden die Genauigkeit von GateKeeper:2.0 bei der Analyse stärken, ob eine Zahlung betrügerisch oder echt ist, und damit auch die Fähigkeit der Händler, ihr Geschäft zu erweitern, ohne ihren Ruf und ihre Einkünfte aufs Spiel zu setzen."

Das DataCash-Webinar "Fraud Prevention Secrets to Successful Expansion" am Mittwoch, den 23. Oktober 2013 wird Händlern praktische Strategien anbieten, damit sie bessere Möglichkeiten haben, ihre Erweiterungspläne in neuen geografischen oder digitalen Märkten erfolgreich umzusetzen.

Über DataCash

Die DataCash Group Ltd (Tochter der MasterCard Incorporated) wurde 1996 gegründet und bietet weltweite Mehrkanal-Zahlungsabwicklungslösungen und hochentwickelte Lösungen zur Betrugsverhinderung und zum Risikomanagement für Händler und Banken an. Als weltweiter Partner einiger der bekanntesten Marken der Welt aus den Branchen Gaming, Reisen, Einzelhandel sowie auf dem Finanzsektor verbindet DataCash kluges Denken mit einer Komplettlösung, die ihren Kunden hilft, die Komplexität und Kosten zu überwinden, die mit der Abwicklung von Zahlungen verbunden sind. Die hochentwickelte Technologie von DataCash versetzt Kunden in die Lage, Zahlungen zu akzeptieren und abzuwickeln, und zwar sicher und im Vertrauen auf Tools, die auf deren anspruchsvollen und expandierenden Geschäftsbedarf zugeschnitten sind, und das in über 177 Währungen, in über 45 Marken im E-Commerce, über M-Commerce-Kanäle und Geschenkkanäle für Karteninhaber. Kunden von DataCash schützen sowohl ihre Marke als auch ihren Ruf, verbessern die Erfahrung des Endverbrauchers und schlagen aus den neuen Möglichkeiten des Weltmarkts Kapital.

