Kostenfreies Webinar: Siemens und Barclaycard diskutieren die interne Einbettung von sozialen Medien für einen externen langfristigen Geschäftserfolg

London (ots/PRNewswire) - Useful Social Media organisiert ein kostenfreies Webinar welches am 16. Oktober um 9 Uhr BST stattfindet, um die neuesten Best Practices für soziale Medien zu diskutieren.

Zu den diskutierten Themen werden gehören:

"Wie soziale Medien intern eingebettet werden können, um einen langfristigen externen Geschäftserfolg zu erreichen"

Zu den zwei Experten, welche am Webinar teilnehmen werden gehören der Leiter der Abteilung Web & Infrastruktur von Siemens, Michael Stenberg, und der Leiter der Abteilung Soziale Medien von Barclaycard, Lucy Wren.

In der 40-minütigen interaktiven Sitzung werden solche wichtigen Themen debattiert und diskutiert werden wie:

Durchführung einer sozialen Geschäftsstrategie: Einblicke in die Integration von sozialen Medien in alle Geschäftsbereiche, um ein geschlossenes Auftreten zu präsentieren.

Gewonnen Erfahrungen durch Benchmarks: Best Practices zur Implementierung von sozialen Medien in ein Unternehmen, um eine agile Infrastruktur zu schaffen, Konflikte zu bewältigen und interne Harmonie herzustellen.

Zukunftsplan für 2014: Zusammenfassung der Erfahrungen von Siemens und Barclaycard, um die Kernprioritäten für eine produktive, zukünftige Strategie für soziale Medien zu identifizieren.

Das Webinar ist kostenfrei und wird eine Live durchgeführte F&A-Sitzung für alle Zuhörer beinhalten, die ihre Themen mit den Vortragenden diskutieren möchten.

