Far East Energy kündigt Telefonkonferenz zu betrieblichen Abläufen an

Houston (ots/PRNewswire) - Die Far East Energy Corporationde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Org@1c8c808c gab heute bekannt, dass das Unternehmen am Dienstag, den 8. Oktober 2013 um 10:00 Uhr Eastern Time (9:00 Uhr Central Time) eine Telefonkonferenz veranstalten wird, um Aktionäre und sonstige Interessenten über aktuelle betriebliche Entwicklungen zu informieren. Robert Hockert, Ländermanager China, und Huw Williams, Leiter der Investor Relations in Asien, werden das Bohr- und Betriebsprogramm 2013 erläutern, verschiedene Hintergrundinformationen zu den Grundlagen von CBM liefern und über die derzeit im Feld durchgeführten Aktivitäten sprechen.

Einzelheiten zur Telefonkonferenzde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@4c4b75f8Interessenten können entweder per Telefon an der Konferenzschaltung teilnehmen oder über den Link auf der Website des Unternehmens der Konferenz zuhören und entsprechende Präsentationsfolien abrufen.

Datum: Dienstag, 8. Oktober 2013 Uhrzeit: 10:00 Uhr Eastern Time (9:00 Uhr Central; 8:00 Uhr Mountain; 7:00 Uhr Pacific) Einwahlnummern: +1-877-870-4263 (US-Teilnehmer) oder +1-412-317-0790 (internationale Teilnehmer) Hongkong: +06-800-20175 Anfrage: Far East Energy Conference Call Telefonkonferenz und Präsentationsfolien: www.fareastenergy.com

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird etwa eine Stunde nach Ende der Konferenzschaltung zur Verfügung stehen. Anrufinformationen - ausschließlich für die Wiederholung bestimmt:

USA gebührenfrei: +1-877-344-7529 - Kennung 10034864 angeben International gebührenfrei: +1-412-317-0088 - Kennung 10034864 angeben

Far East Energy Corporationde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@6e2e13e9Die in Houston im US-Bundesstaat Texas ansässige Far East Energy Corporation unterhält Niederlassungen in Peking und Taiyuan City (China) und konzentriert sich auf die Exploration und Gewinnung von Methan aus Kohleflözen in China.

Web site: http://www.fareastenergy.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Far East Energy Corporation, Investor Relations,

+1-281-606-1600, oder Jennifer Whitley, +1-832-598-0470, oder

Catherine

Gay, +1-832-598-0470