Worldhotels-Häuser ausgezeichnet mit dem Certified Star-Award

Frankfurt (ots) - Grund zur Freude bei Worldhotels: Fünf Hotels der internationalen Gruppe wurden mit dem Certified Star-Award 2013 des Geschäftsreiseverbands VDR ausgezeichnet.

Travel Manager, Geschäftsreisende und Veranstaltungsplaner wählten vom 1. Juli bis zum 31. August ihre Favoriten aus einer Auswahl von Geschäftsreise- und Tagungshotels, die zuvor von Prüfern des VDR nominiert worden waren.

Die Worldhotels-Häuser Gräflicher Park Hotel & Spa Bad Driburg und Grand Elysee Hamburg wurden beide unter die Top 15 Hotels in der Kategorie Certified Business Hotel gewählt, während das ATLANTIC Congress Hotel Essen mit einem Sonderpreis in der gleichen Kategorie geehrt wurde. Das Atrium Hotel Mainz überzeugte in der Kategorie Certified Conference Hotel und das Parkhotel Stuttgart Messe-Airport wurde zu den Top 15 Certified Green Hotels gekürt.

"Wir sind stolz darauf, dass unsere Hotels zum wiederholten Male und gleich in mehreren Kategorien unter die besten Geschäftsreise- und Tagungshotels Deutschlands gewählt wurden", freut sich Christian Badenhop, Regional Director Sales Europe bei Worldhotels, und fügt hinzu: "Es zeugt von der hohen Qualität und dem exzellenten Services unserer Mitgliedshäuser."

Die Certified Star-Awards werden jährlich vom Deutschen Geschäftsreiseverband VDR an Hotels vergeben, die sich durch besondere Qualität und ausgezeichnete Leistungen bei Geschäftsreisenden und Tagungsgästen bewährt haben. Die diesjährige Preisverleihung fand Ende September im Worldhotels-Haus Atrium Hotel Mainz statt.

