Aviso: 8.10.2013 13:00 Uhr Eröffnung: Büro und Bildungszentrum des Verbandes Österreichischer Volkshochschulen

Wien (OTS) - Einladung zur

Eröffnung des neuen Büros und Bildungszentrums des Verbandes

Österreichischer Volkshochschulen



Eröffnung durch:

NR-Präsidentin Mag.a Barbara Prammer, Präsidentin des Verbandes

Österreichischer Volkshochschulen: Weiterbildung an den

Volkshochschulen in Österreich 2012. Eine erfolgreiche Bilanz.



AStR Dr. Michael Ludwig, Vorstandsvorsitzender des Verbandes

Österreichischer Volkshochschulen: Tradition mit Gegenwart und

Zukunft verbinden: das neue VÖV-Bürogebäude auf einem

geschichtsträchtigen Areal.



Dr. Gerhard Bisovsky, Generalsekretär: Trends in der Weiterbildung:

Erste Ergebnisse der Studien PIAAC und Adult Education Survey und

ihre Bedeutung für Österreich.



Schlussfolgerungen und bildungspolitische Herausforderungen.



Trends in der Weiterbildung: Betriebliche Bildung und

Bildungsanbieter gleichauf, kürzere Einheiten, Grundbildung wird

immer wichtiger.



Bitte um Anmeldung bei: ingrid.hammer @ vhs.or.at. T: 01 216 4226-12



Datum: 8.10.2013, um 13:00 Uhr



Ort:

Pulverturmgasse 14, 1090 Wien



