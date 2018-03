Stronach/Nachbaur/Dietrich/Schenk: "Stolz auf die Steiermark"

Stellvertretende Parteiobfrau Nachbaur: "Gehen gestärkt aus der Wahl in der Steiermark hervor. Landesobfrau Dietrich ist meine Vertrauensperson in Klub und Parlament."

Graz (OTS) - Die stellvertretende Parteiobfrau des Team Stronach und gebürtige Steirerin Kathrin Nachbaur ist stolz auf ihre Heimat: "Die steirische Landesobfrau Waltraud Dietrich und ihr Team gehen nach dem zweistelligen Ergebnis gestärkt aus dem Wahlkampf. Wir sind sehr stolz auf die Steiermark", so Nachbaur.

Dietrich wird in Zukunft weiterhin der steirischen Landesspitze vorstehen und Nachbaur als Stellvertreterin im Klub zur Seite stehen. "Waltraud genießt das volle Vertrauen des Klubs und wird bei der konstituierenden Sitzung in ihrer Funktion bestätigt werden", erklärt NAbg. Martina Schenk.

Nachbaur, auch designierte Klubobfrau, setzt auch für die kommende Landtagswahl in der Steiermark volles Vertrauen in das steirische Team: "Waltraud Dietrich und Martina Schenk sind erfahrene Politiker mit viel Herz und Hausverstand. Es freut mich, dass wir auch in Zukunft gemeinsam für Franks Werte einstehen werden."

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach Steiermark

Patrick Kovacs-Merlini

Mob.: 0664/156 50 42

patrick.kovacs-merlini @ teamstronach.at