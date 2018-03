Quotenmeldung: Erfolgreiches Wochenende für RTL und VOX

Wien (OTS) - Nach dem erfolgreichen Start der neuen Staffel von "Das Supertalent" gab es auch bei der zweiten Folge der Erfolgsshowreihe am letzten Freitag gute Quoten. Bis zu 334.000 Zuschauer in der Spitze sahen am gestrigen Freitagabend "Das Supertalent". Im Durchschnitt verfolgten 241.000 Zuschauer ab 12 Jahre die zweite Castingshow. Der Marktanteil bei den 12 - bis 49-Jährigen Zuschauern betrug trotz Parallel-Show im ORF "Die Große Chance" hervorragende 15,2 Prozent. 13,7 Prozent der Zielgruppe 20-59 verfolgten das Show-Format mit Lena Gercke, Guido Maria Kretschmer, Bruce Darnell und Dieter Bohlen in der Jury. Damit war "Das Supertalent" unter den Privatsendern die Reichweiten-Nr. 1 bei den Zuschauern am Freitag.

Der alte und neue Schwergewichts-Weltmeister Wladimir Klitschko hat RTL erneut eine Traumquote beschert. Trotz "Wetten, dass...?" verfolgten bis zu 320.000 TV-Zuschauer am Samstagabend die Live-Übertragung des souveränen Punktsieges des Ukrainers gegen den Russen Alexander Povetkin. Im Durchschnitt saßen 290.000 Österreicher vor den Bildschirmen, der Marktanteil betrug 15,5 Prozent (12- bis 49-Jährige) und 14,3 Prozent (20- bis 59-Jährige). Damit feiert RTL den privaten Triple-Reichweiten-Sieg am Samstag: reichweitenstärkste Formate nach dem Boxkampf waren die Vorberichterstattung (DRW 12+ 192.000) und die Siegerehrung mit den Highlights des Kampfes (DRW 12+ 174.000).

Auch VOX freute sich vergangenen Sonntag über eine erfolgreiche zweite Show der neuen Kocharena in der Primetime. Unter dem Titel "Grill den Henssler - Die neue Kocharena" moderiert von Jochen Schropp, treten jede Woche drei wagemutige Promis gegen Profi-Koch Steffen Henssler an. Welches Menü der Jury (Moderatorin und Back-Profi Enie van de Meiklokjes, Hotel- und Gastrokritiker Heinz Horrmann sowie Manager und Genießer Reiner Calmund) diesmal besser geschmeckt hat und somit 3.000 Euro für den guten Zweck absahnte, verfolgten 136.000 Zuseher. Das entspricht einem Marktanteil von 6,9 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe 12-49 Jahre. In der Zielgruppe der 20- bis 59-Jährigen wurde ein Marktanteil von 6,4 Prozent erzielt.

Auch die nachfolgende Sendung "Prominent!", dem Promi-Magazin mit Constanze Rick, erreichte mit 127.000 Zusehern (15,2 % MA 12-49, 12,5 % MA 20-59) gute Quoten für den Sonntagspätabend bei VOX.

Quelle: AGTT/GfK TELETEST; Evogenius Reporting, IP, DRW 12+ im 5-Minuten-Intervall, enthält vorläufig gewichtete Daten

