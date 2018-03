Gewerkschaft Öffentlicher Dienst trauert um ehemaligen Vorsitzenden BR a.D. HR Rudolf Sommer

Von 1976 bis 1989 Vorsitzender der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst

Wien (OTS) - Der ehemalige Vorsitzende sowie Ehrenvorsitzende der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD), BR a.D. Hofrat Rudolf Sommer, ist am 06.10.2013 nach schwerer Krankheit im 91. Lebensjahr verstorben. HR Sommer war von 1976 bis 1989 Vorsitzender der GÖD und von 1978 bis 1989 Mitglied des Bundesrates.

GÖD-Vorsitzender Fritz Neugebauer: "Mit Rudi Sommer verlieren wir einen profilierten Vertreter der Gewerkschaftsbewegung, der die GÖD und die Christgewerkschaft nachhaltig geprägt hat. Unser aller Anteilnahme gilt seiner Witwe und seiner Tochter".

Rudolf Sommer war am 1. Jänner 1923 in Wien geboren worden. Nach der Matura im Jahr 1941, Kriegsdienst und 2 1/2 Jahre russischer Kriegsgefangenschaft konnte er im Oktober 1947 nach Wien zurückkehren. Er trat im April 1948 beim Landesinvalidenamt für Wien, Niederösterreich und Burgenland in den Bundesdienst ein. Bereits früh engagierte er sich in der Gewerkschaft und kam 1965 als Dienstrechtsreferent in den Vorstand der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst. 1973 wurde er Vorsitzender-Stellvertreter ehe er am 8. November 1976 Vorsitzender wurde und diese Funktion 13 Jahre lang bis 17. November 1989 ausübte.

Seit 1973 war Sommer Mitglied des Bundesvorstandes des ÖGB, von Oktober 1987 bis 1989 ÖGB-Vizepräsident und Bundesfraktionsvorsitzender der Fraktion Christlicher Gewerkschafter. Vom Wiener Landtag war HR Rudolf Sommer von 1978 bis 1989 in den Bundesrat entsandt und stand der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter 14 Jahre lang von 1978 bis 1992 als Präsident vor.

HR Rudolf Sommer war Träger höchster weltlicher und kirchlicher Ehrenzeichen.

"HR Rudolf Sommer hat einen festen Platz in der erfolgreichen Geschichte der GÖD und in den Herzen all jener, die ihn gekannt haben", so Fritz Neugebauer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, Öffentlichkeitsarbeit

Otto Aiglsperger

1010 Wien, Teinfaltstr. 7

Tel.: 53454/233 DW

www.goed.at