Zehnte Ausgabe des Festivals "Kontraste" in Krems und Umgebung

Ab 11. Oktober unter dem Motto "Dark As Light"

St. Pölten (OTS/NLK) - Die zehnte Ausgabe des Festivals "Kontraste" findet von Freitag, 11., bis Sonntag, 13. Oktober, unter dem Motto "Dark As Light" in Krems und Umgebung statt und präsentiert ein außergewöhnliches Programm aus Filmen, Konzerten, Installationen, Vorträgen u. a. Bereits am Donnerstag, 10. Oktober, gibt es ab 19 Uhr einen einführenden Vortrag von Timothy Druckrey unter dem Titel "The Shape of Films to Come" im Österreichischen Filmmuseum in Wien.

Erster Programmpunkt in Krems ist am Freitag, 11. Oktober, die Installation "Off - 3HZ" des Isländers Finnbogi Petursson, der sich dabei im Kapitelsaal des Klangraums Krems auf jenen Bewusstseinszustand bezieht, wenn Körper und Geist aus der Non-REM-Schlafphase erwachen; Beginn ist um 17 Uhr (weitere Termine:

Samstag, 12., und Sonntag, 13. Oktober, jeweils ab 11 Uhr). Ab 19 Uhr geht am 11. Oktober in der Pfarrkirche St. Stephan in Mautern die Live-Performance "Spire" über die Bühne, die Kompositionen für Orgel und elektronische Instrumente präsentiert.

Am Samstag, 12. Oktober, bietet Timothy Druckrey ab 14 Uhr im Kino im Kesselhaus in Krems unter dem Titel "Upending the Event Horizon" mit zahlreichen filmischen und erzählten Beispielen Hintergrundinformationen zum Projekt "Vertical Cinema". Zu sehen ist die Uraufführung des "Vertical Cinema", zehn von Avantgarde-Filmemachern und bildenden Künstlern neu produzierte Filme, die auf Zelluloid kopiert und mit Hilfe eines speziell entworfenen Set-ups vertikal projiziert werden, dann ab 21 Uhr im Klangraum Krems Minoritenkirche. Dazwischen lädt das Forum Frohner ab 19 Uhr zur Österreich-Premiere einer Live-Performance von Catherine Christer Hennix & The Chora(s)san Time-Court Mirage (Folgetermin:

Sonntag, 13. Oktober, ab 18 Uhr).

Am Sonntag, 13. Oktober, geht es zunächst um 13 Uhr zum Kraftwerk Theiß, wo Franz Pomassl "Volume" realisiert hat, eine permanente Klanginstallation für das gesamte, dem menschlichen Ohr wahrnehmbare Frequenzspektrum. Ab 16 Uhr läuft im Kino im Kesselhaus das Kurzfilmprogramm "Film is..." mit "Black Drop", "I am Micro" und "The Tiger's Mind". Ab 20 Uhr beschließen Live-Performances von Phill Niblock & Thomas Ankersmit sowie Morton Subotnick & Lillevan im Klangraum Krems Minoritenkirche das diesjährige "Kontraste"-Festival.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02732/90 80 33, e-mail tickets @ noe-festival.at und www.kontraste.at.

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichische Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

Tel.: 02742/9005-12175

www.noe.gv.at/nlk