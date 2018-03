KLOX Technologies präsentiert seine innovative biophotonische Technologie zur Gesichtsverjüngung im türkischen Istanbul

Montreal (ots/PRNewswire) - - Dr. Andreas Nikolis hält Präsentation auf dem 22. Kongress der Europäischen Akademie für Dermatologie und Venerologie (EADV)

Im Anschluss an den Erhalt der Zulassung als medizintechnisches Gerät von Health Canada [http://www.newswire.ca/fr/story/1235221/klox-technologies-announces-approval-in-canada-of-its-innovative-acne-vulgaris-treatment] für das Klox Biophotonic System (auch bekannt alsLumigel Cleanse System) zur Behandlung von gewöhnlicher Akne gab KLOX Technologies Inc. ("KLOX") heute bekannt, dass das Unternehmen seine Technologie zur Gesichtsverjüngung am 5. Oktober auf dem 22. Kongress der Europäischen Akademie für Dermatologie und Venerologie (EADV) im türkischen Istanbul präsentieren wird. Der Titel der Präsentation von Dr. Andreas Nikolis lautet "Biophotonics in facial rejuvenation. A prospective randomized investigative trial" (z. Dt.: "Biophotonik zur Gesichtsverjüngung. Eine randomisierte, investigative Prospektivstudie")

TERMINKALENDER:

22. Kongress der Europäischen Akademie für Dermatologie und Venerologie (EADV) - 5. Oktober 2013, Istanbul (Türkei)

- Biophotonics in facial rejuvenation. A prospective randomized investigative trial.

Präsentator: Dr. Andreas Nikolis, Plastischer, Rekonstruktiver und Ästhetischer Chirurg, Ausserordentlicher Professor für Plastische Chirurgie, Fachbereich Plastische Chirurgie, Universität Montreal.

Samstag, 5. Oktober - 8:09 Uhr / 8:18 Uhr (EEST), ICC Istanbul Congress Center Ta?kI?la, Strasse Harbiye, (Üsküdar Raum 3), Istanbul

KLOX-Vertreter werden sich während der Veranstaltung an Stand 123 aufhalten.

Informationen zu KLOX Technologies: Lichtbasierte biophotonische Technologien wirksam einsetzen

KLOX ist ein Privatunternehmen, das sich in erster Linie auf die Entwicklung und Vermarktung einer einzigartigen, nichtinvasiven biophotonischen Technologie konzentriert. Als Primärgerät kommt dabei ein Beleuchtungssystem mit multiplen LEDs zum Einsatz, das mit sauerstoffhaltigem Gel interagiert, welches lichteinfangende Moleküle enthält. Die kosmetischen und medizinischen Geräte von KLOX sind für die wachstumsstarken Märkte der Ästhetik, Dermatologie, Wundheilung und Zahnmedizin bestimmt.

