Drei neue Senior Associates bei WOLF THEISS

Wien (OTS) - Mills Kirin steigt als Senior Associate mit Spezialisierung im Bereich Akquisitionsfinanzierung und Restrukturierung bei WOLF THEISS in Wien ein. Ebenfalls in Wien wird Robert Wagner zum Senior Associate ernannt, und in Zagreb steigt Sasa Jovicic auf.

Mills Kirin, 40, ist neuer Senior Associate im Bereich Banking & Finance bei Wolf Theiss. Der gebürtige Prager mit australisch-tschechischer Doppelstaatsbürgerschaft wuchs zweisprachig auf. Er absolvierte sein Studium der Rechtswissenschaften und Handelswissenschaften, sowie Softwareentwicklung an der University of New South Wales in Sydney. Nach ersten Erfahrungen im Bereich Finanzierung bei einer großen australischen Kanzlei, wechselte er im Jahr 2007 in das Prager Büro einer internationalen Anwaltssozietät, wo er die lokale Industriegruppe für Finanzinstitute leitete. Kirin wird sowohl am Wiener Standort von Wolf Theiss, als auch in Prag, vor allem in den Bereichen Akquisitionsfinanzierung, Projektfinanzierung und Restrukturierung tätig sein. Er ist sowohl in Australien, als auch in der Tschechischen Republik, als Anwalt zugelassen und unterrichtet an Rechtsfakultäten beider Länder.

Robert Wagner, 32, ist seit 2009 bei Wolf Theiss tätig und Mitglied der Praxisgruppe Kartell- und Wettbewerbsrecht. Nach seinem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien und der Université Panthéon-Assas in Paris, absolvierte er einen LL.M. am College of Europe in Brügge. Wagner war vor seinem Eintritt in die Sozietät als wissenschaftlicher Mitarbeiter in den Bereichen Europa-, Kartell- und Beihilferecht am College of Europe beschäftigt und als Rechtspraktikant am Kartellgericht beschäftigt. Seine Beratungstätigkeit umfasst das Kartell- und Fusionskontrollrecht sowie beihilferechtliche Themen.

Sasa Jovicic, 31, ist seit dem Jahr 2007 im Zagreber Büro der Sozietät tätig. Er studierte Rechtswissenschaften an der Universität von Zagreb und ist seit 2011 zugelassener Anwalt in Kroatien. Jovicic ist vor allem auf den Bereich Infrastrukturprojekte spezialisiert, verfügt aber auch über breite Erfahrung in den Gebieten Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht und Life Science. Aktuell arbeitet er hauptsächlich an verschiedenen großen Infrastrukturprojekten, vor allem im kroatischen Transportsektor (Autobahnen, Häfen und Flughäfen). Zu den kürzlich von ihm beratenen Mandanten zählen unter anderem die kroatische Regierung in Zusammenhang mit der kroatischen Autobahnkonzession, sowie die internationalen Konzerne Euris und Kraft Foods.

Erik Steger, Managing Partner von Wolf Theiss, kommentiert die Karriereschritte: "Die umfassende internationale Erfahrung von Herrn Kirin ist eine hervorragende Ergänzung für unser Team, von der auch unsere Klienten profitieren werden. Ebenso wichtig wie Neuzugänge an Bord zu holen, ist es unsere langjährigen Kollegen zu fördern und deren Expertise auszubauen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Herrn Wagner und Herrn Jovicic."

