ECHO Klassik Preisträger und Pianist Alexander Krichel beim Ocean Sun Festival 2014 an Bord der EUROPA

Hamburg (ots) -

ECHO Klassik Auszeichnung in Kategorie "Nachwuchskünstler des Jahres" für Alexander Krichel

"Ocean Sun Festival" mit klassischer Musik auf hoher See

Reisetermin: September 2014

Beim diesjährigen ECHO Klassik wird der Pianist Alexander Krichel in der Kategorie "Nachwuchskünstler des Jahres" ausgezeichnet. Auch die Gäste der EUROPA kommen in der nächsten Saison in den Genuss seiner Musik: Auf der Kreuzfahrt im September 2014 von Travemünde nach Hamburg treten bei dem jährlich an Bord stattfindenden "Ocean Sun Festival" hochkarätige Musiker aus der Klassikszene auf - unter anderen der Pianist Alexander Krichel.

Beim Ocean Sun Festival verwandelt die Crème de la Crème der klassischen Musik die EUROPA jährlich in eine Festivalbühne. Gäste haben die Möglichkeit, Weltstars der klassischen Musik aus nächster Nähe und in der privaten Atmosphäre der EUROPA zu erleben.

Neben hochkarätigen Musikern und renommierten Dirigenten wird der junge Starpianist Alexander Krichel - der 1989 in Hamburg geboren wurde und im Alter von sechs Jahren mit dem Klavierspiel begann - für ein ganz besonderes Musikerlebnis an Bord sorgen. Alexander Krichel gewann bereits mehrere erste Preise bei internationalen und nationalen Wettbewerben und konnte in diesem Jahr auch die Jury des ECHO Klassik überzeugen.

Ocean Sun Festival 2014 auf der EUROPA Kreuzfahrt vom 31.8.2014 -13.9.2014 (13 Tage) von Travemünde über Kopenhagen, Göteborg, Oslo, Greenwich (London), Honfleur, Antwerpen und Amsterdam nach Hamburg, ab 4.990 Euro pro Person.

Informationen zu Hapag-Lloyd Kreuzfahrten unter www.hlkf.de -Aktuelle Pressemeldungen sowie Bildmaterial unter www.hlkf.de/presse - PASSAGEN.tv unter www.hlkf.de/passagentv

Rückfragen & Kontakt:

Negar Etminan, Leiterin Unternehmenskommunikation, Hapag-Lloyd

Kreuzfahrten, Tel: +49 (0)40 3001-4629, E-Mail: presse @ hlkf.de