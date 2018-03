Warum Unternehmer die nächste große Hürde überwinden, um das nächste große Problem zu lösen

Lyon, Frankreich (ots/PRNewswire) - Planet Entrepreneur, ein neues Buch, das parallel zum bevorstehenden World Entrepreneurship Forum in Singapur veröffentlicht wird, betont die Notwendigkeit der Zusammenarbeit von Unternehmern mit politischen Entscheidungsträgern und weltweit führenden Persönlichkeiten zur Schaffung eines "neuen Humanismus".

Zur Anzeige der Multimedia-Pressemitteilung klicken Sie bitte hier:

http://www.multivu.com/mnr/63469-entrepreneurs-solving-next-big-probl

em

Von Energie bis Bildung, sozialen Bedürfnissen bis soziale Medien hat eine neue Generation globaler Unternehmer die Chance, den Planeten zum Besseren zu verändern.

Ob Klimaveränderung, Umweltverschmutzung, Armut, wirtschaftliche Stagnation oder Arbeitsplatzmangel - die Welt braucht heute mehr denn je innovative, praktikable Lösungen.

Planet Entrepreneur erläutert anhand von Beispielen aus dem echten Leben, wohin die unternehmerische Revolution führt und erklärt, wie jeder unternehmerischer handeln kann.

Verfasst von Mitgliedern des World Entrepreneurship Forums, der ersten globalen Denkfabrik, die sich ausschliesslich dem Unternehmertum widmet, konzentriert sich jedes Kapitel des Buches auf andere Aspekte der Herausforderungen und Chancen, die Unternehmer heute bewältigen müssen:

die topaktuellen Ideen und realen Fertigkeiten, die die besten Unternehmer von heute am häufigsten einsetzen

die Verwendung von Technologie zur Lösung realer Probleme

soziales Unternehmertum und das Ende der Wohltätigkeit

Stärkung von Frauen und Minderheitenunternehmern

der globale Aufstieg selbstständiger Unternehmer

Chancen zur Verbesserung von Wohnsituation, Ernährung und sanitären Einrichtungen, wo es am nötigsten ist

wie Business und Umwelt für alle funktionieren kann

soziale Medien als Startrampe für Ihre Ideen

Zudem umreisst Planet Entrepreneur, wie Jung und Alt unternehmerische "Ökosysteme" entwickeln können, die nachhaltiges Wachstum schaffen, das der ganzen Welt zugute kommt. Von Detroit bis Delhi können jugendliche Technologie-Freaks genauso wie aktive Rentner Teil eines unternehmerischen Ökosystems sein, das dabei mithilft, Wohlstand und soziale Gerechtigkeit für alle zu schaffen.

Planet Entrepreneur erklärt, wie die besten Unternehmer der Welt Gewinne machen oder drängende soziale Bedürfnisse stillen und wie Sie es ihnen gleichtun können. Die Probleme von heute sind zu dringend und ihre Folgen für unsere Zukunft zu verheerend, um sie zu ignorieren.

Wir leben heute alle auf dem Planet Entrepreneur.

Planet Entrepreneur

Wiley Editions

http://www.world-entrepreneurship-forum.com/NEXTBIGTHING

Informationen zum World Entrepreneurship Forum

Das World Entrepreneurship Forum wurde 2008 von der EMLYON Business School und KPMG France, der Action Community for Entrepreneurship, der Nanyang Technological University in Singapur, Grand Lyon, der Industrie- und HandelskammerLyon, Frankreich, und der Zhejiang University in China gegründet und hat inzwischen über 600 Mitglieder aus 75 Ländern, die es sich zum Ziel gesetzt haben, unternehmerische Lösungen für die grossen Herausforderungen unserer Zeit zu finden.

http://www.world-entrepreneurship-forum.com

