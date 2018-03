Zum 25. Jubiläum der ersten Nabelschnurblut Transplantation erreicht Cryo-Save 250.000 gelagerte Stammzellenproben

Zutphen, Niederlande (ots/PRNewswire) - Cryo-Save Group N.V. , die führende internationale Firma für Stammzellenlagerung und Europas gröbetate Bank für Familienstammzellen, kündigt an, dass sie die beachtliche Zahl von 250.000 Stammzellenproben seit ihrer Gründung im Jahr 2000 erreicht hat. Ebenfalls in den Oktober 2013 fällt das 25. Jubiläum der ersten Nabelschnurblut Transplantation durch Dr. Eliane Gluckman im Oktober 1988.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20131007/643773 )

Seit ihr Vorzeigelabor in Niel (Belgien) 2009 seine Pforten öffnete, wurden Stammzellen von Nabelschnurblut und Nabelschnurgewebe verarbeitet und in dieser speziell hierfür gebauten Anlage gelagert. Diese Verarbeitungs- und Lagereinrichtung ist auf derm aktuellen Stand der Technik und hat eine Verarbeitungskapazität von 30.000 neuen Proben von Nabelschnurblut pro Jahr und eine Lagerkapazität von bis zu 1 Million Stammzellenproben.

Evi Mattil, Cryo-Saves Chief Commercial Officer und CEO ad interim sagte: "Mehr als 250.000 Eltern haben uns und unserer Fähigkeit vertraut, die Stammzellen ihrer Kinder aus Nabelschnurblut und oft auch noch aus Nabelschnurgewebe zu betreuen, sodass wir über mehr als 250.000 völlig einzigartige und ganz spezielle Proben verfügen. Wir sind sehr stolz auf unsere Arbeit und tun alles in unserer Macht stehende, um die Erwartungen der Kunden zu übertreffen und die Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen klinischen Einsatz zu maximieren, wann immer dieser in Zukunft nötig sein wird. Unsere beständigen Bemühungen, Cyro-Saves Kundenstamm zu vergrössern, sind eine wichtige Triebfeder unseres Turnarounds und dem Ziel, bis Jahresende wieder rentabel zu arbeiten, wobei die Entwicklung im Plansoll verläuft"

Sally Snyman, Laborleiterin von Cryo-Saves Labor in Niel, Belgien, sagte: "Der gesamte Vorgang, vom Abholen der Probe über Transport, Verarbeitung, Testprozess, Einfrieren, Lagerung und Herausgabe zur Therapie, wird überwacht und kontrolliert. Cryo-Save ist eine voll lizenzierte Gewebebank in den Niederlanden, die durch AABB akkreditiert ist. Unser Laborbetrieb in Niel ist durch die belgischen Behörden lizenziert, durch AABB akkreditiert sowie nach ISO 9001 und WHO-GMP zertifiziert und besteht die kontinuierlichen Inspektionen durch externe und unabhängige Fachbehörden mit Erfolg.

Über Cryo-Save (http://www.cryo-save.com/group)

Cryo-Save, die führende internationale Bank für Familienstammzellen, lagert mehr als 250.000 Proben von Nabelschnurblut und Nabelschnurgewebe. Es gibt zahlreiche Krankheiten, die bereits durch Verwendung von Stammzellen behandelt werden können und die Zahl der Behandlungen wird weiter wachsen. Cryo-Save bewahrt Proben aus über 70 Ländern auf sechs Kontinenten durch Einfrieren auf, und verfügt über ultramoderne Verarbeitungs- und Lagereinrichtungen in Belgien, Deutschland, Dubai, Indien und Südafrika.

Anfragen: Cryo-Save Group +31-(0)575509-100 Evi Mattil, Chief Commercial Officer und Chief Executive Officer a/i

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20131007/643773