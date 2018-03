Mohawk Industries, Inc. lädt ein zur Online-Konferenz zum dritten Quartal 2013

(PRN) - CALHOUN, Georgia, 7. Oktober 2013 /PRNewswire/ - Im Rahmen der Bekanntgabe der Quartalszahlen von Mohawk Industries, Inc. für das dritte Quartal 2013 am 31. Oktober 2013 sind Sie zur Telefonkonferenz am Freitag, 1. November 2013 um 11:00 Uhr eingeladen.

Was: Mohawk Industries, Telefonkonferenz zur Bekanntgabe der Quartalszahlen, 3. Quartal 2013 Wann: 1. November 2013 11:00 Uhr Wo: www.mohawkind.com Ausgewählte Informationen für Investoren Wie: Live im Internet, Anmeldung über die obige Internetadresse oder Live-Konferenzgespräch: Einwahl: 1-800-603-9255 (US/Kanada) Einwahl: 1-706-634-2294 (International/ Lokal) Konferenz-ID: 74423838

Mohawk Industries ist ein führender Hersteller von Fußbödenprodukten, die Wohn- und Gewerbegebäude rund um die Welt aufwerten. Die vertikal integrierten Produktions- und Vertriebsprozesse des Unternehmens bieten Wettbewerbsvorteile bei der Produktion von Teppichböden, Teppichen, Keramikfliesen, Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden. Unsere branchenführenden Innovationen haben Produkte und Technologien hervorgebracht, die unsere Marken von anderen am Markt unterscheiden und alle Renovierungs- und Neubauanforderungen erfüllen. Unsere Marken gehören zu den anerkanntesten der Branche und umfassen American Olean, Bigelow, Dal-Tile, Durkan, Karastan, Lees, Marazzi, Mohawk, Pergo, Unilin und Quick-Step. Während der letzten zehn Jahre war Mohawk in der Lage, seine Tätigkeit von einem amerikanischen Teppichhersteller zum größten Fußbodenunternehmen der Welt mit Vertretungen in Australien, Brasilien, China, Europa, Indien, Malaysia, Mexiko, Russland und den Vereinigten Staaten auszubauen.

Für diejenigen, die zur angegebenen Uhrzeit nicht an der Konferenz teilnehmen können, steht der Webcast auf der Investor Relations Website von Mohawk Industries, Inc. noch bis Freitag, 29. November 2013 zur Wiedergabe zur Verfügung. Zudem ist unter 1-855-859-2056 (USA/Kanada) oder +1-404-537-3406 (International/Lokal) unter der Konferenz-ID 74423838 +bis zum 22. November 2013 eine Aufzeichnung des Konferenzgesprächs abrufbar.

