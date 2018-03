576GH/s Bitcoin Miner wird von KnCMiner bei Crypto-Currency Con 2013 in Atlanta vorgestellt

Stockholm (ots/PRNewswire) - KnCMiner AB, das eben erst neu gegründete und schon enorm schnell aufsteigende Bitcoin-Miner-Unternehmen aus Schweden, dem bereits Anfang dieser Woche grosse Anerkennung für die Herstellung des weltweit ersten 28nm-Bitcoin-Miners zuteil geworden ist, von dem man annimmt, dass es das weltweit schnellste 28nm-Konzept für Silizium ist, das je aufgestellt wurde, wird mit seiner ASIC-Bitcoin-Miner-Maschine "Jupiter" sein Debüt bei der ersten öffentlichen Veranstaltung feiern: am kommenden Wochenende, dem 5. Oktober, bei der Crypto-Currency Con 2013 in Atlanta.

Am Samstagnachmittag werden auch Austin und Becky Craig anwesend sein und zu den wichtigsten Rednern gehören. Das neu vermählte Paar dreht gerade einen Dokumentarfilm in voller Spielfilmlänge, in dem es seinen Versuch dokumentiert, in den ersten 90 Tagen des Ehelebens ausschliesslich von der pionierhaften Nutzung der virtuellen Währung Bitcoin zu leben. Ihr Film wurde bereits von Seiten vieler Pressemedien und Nachrichtenagenturen, einschliesslich NBC und CNN, gelobt und hat eine gewisse Eigendynamik entwickelt.

Die zusätzliche Bedeutung dessen, das Paar und die revolutionäre 28nm-Bitcoin-ASIC-Miner-Maschine zur gleichen Zeit am selben Ort zu haben, wird noch verstärkt durch die Tatsache, dass der Hauptsponsor des Films, KnCMiner, dem glücklichen Paar auf der Crypto-Currency Con 2013 in der Tat ihren eigenen KnC [http://www.kncminer.com] Jupiter Bitcoin Miner übergeben wird. Sie wollen die autonome Mining-Machine dann als Hilfsmittel zur Unterstützung ihres Ziel nutzen, für Bitcoin zu werben und davon zu leben, bevor sie sich zu einer Reise rund um die Welt aufmachen werden, wo sie neben anderen interessanten Orten auch die neue KnCMiner-Zentrale besuchen wollen, die sich in Stockholm in Schweden befindet.

Das riesige Gerät 576Gh/s-KnCMiner Jupiter ist der mächtigste Bitcoin-Miner, der jemals gebaut wurde. Es ist eine Maschine, die für jedermann zum Kauf zur Verfügung steht. Wer die leistungsfähigeren Geräte hat, wird einen grösseren individuellen Anteil am Mining-Netz besitzen und die grössten Chancen haben, die besten Incentives von Bitcoins zu erhalten. Daher besteht grosses Interesse an den 28nm-ASIC-Supercomputern von KnCs.

Die Tatsache, dass die Öffentlichkeit die Plug-and-Play-Geräte erwerben und betreiben kann, gewährleistet, dass die unter Peer-to-Peer-Währung weit verbreitet und unterstützt wird und sich zu einer stabilen und dezentralisierten Alternative zur traditionellen Währung entwickelt.

Mit knallharten 1W/Gh/s und dank der Nutzung des kleinsten verfügbaren Halbleiter-Formteils geht man davon aus, dass Jupiter das energiesparendste Bitcoin-Mining-Gerät ist, das es gibt.

KnCMiner bietet jetzt in Schweden Hosting-Einrichtungen für seine Geräte. Diese Einrichtungen werden ausschliesslich durch erneuerbare Energien angetrieben und stellen sicher, dass keine CO2-Belastung der Umwelt entsteht. Dies ist eine sehr fortschrittliche Währung und KnCMiner, der nun der führende Hersteller von Cryptocurrency innerhalb der Finanzdienstleistungsbranche ist, hat noch weitere Crypto-Währungsprodukte und Dienstleistungen im Ärmel, die in den kommenden Monaten auf den Markt gebracht werden sollen.

ÜBER KnCMiner

KnCMiner AB ist der weltweit führende Spezialist für bewährte, extrem leistungsfähige Crypto-Währungsprodukte und Dienstleistungen. Wie versprochen, hat KnC noch vor Ende September 2013 mit dem Versand seiner Mining-Produkte begonnen. Das Bitcoin-ASICs und PCB-Board wurden erstmals in Betrieb genommen. Dies wurde durch Überprüfung von einer unabhängigen Stelle bestätigt. KnCMiner ist heute eines der weltweit am schnellsten wachsenden Unternehmen in einer der weltweit am schnellsten wachsenden Branchen.

