416.366 Besucherinnen und Besucher bei der "ORF-Langen Nacht der Museen"

Spitzenreiter Wien, Salzburg und Kärnten - Kultur-Hotspot: das Naturhistorische Museum Wien mit 14.203 Besuchen

Wien (OTS) - Zum bereits 14. Mal fand am Samstag, dem 5. Oktober 2013, die auf Initiative des ORF-Marketings ins Leben gerufene "ORF-Lange Nacht der Museen" in ganz Österreich sowie in Liechtenstein statt. In der Zeit von 18.00 bis 1.00 Uhr Früh präsentierten 695 Museen, Galerien und Kulturinstitutionen unter dem Motto "Nachtschwärmer" ihre Sammlungen.

416.366 Besuche konnten in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei Österreichs größtem Kulturevent verzeichnet werden. Die meisten Besuche gab es erwartungsgemäß in der Bundeshauptstadt (197.990 Besuche), gefolgt von Salzburg (38.826 Besuche) und Kärnten (38.221 Besuche). Das am meisten besuchte Haus war auch in diesem Jahr das Naturhistorische Museum Wien (14.203 Besuche). Seit dem Jahr 2000 weist die "ORF-Lange Nacht der Museen" somit insgesamt mehr als 4,6 Millionen Besuche auf.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: "Der ORF ist der Kulturkompass in der österreichischen Museumslandschaft. Wir sind stolz darauf, dass so viele Österreicherinnen und Österreicher unsere Einladung zu einem nächtlichen Streifzug durch die reiche Museumslandschaft angenommen haben. Ich bedanke mich bei allen Partnerinnen und Partnern, insbesondere den 695 teilnehmenden Häusern und den ÖBB für ihr Engagement und die gute Zusammenarbeit und freue mich auf eine vielfältige fünfzehnte 'ORF-Lange Nacht der Museen' 2014."

Die Zahlen der Besuche der "ORF-Lange Nacht der Museen XIV" im Überblick:

Gesamt: 416.366

Burgenland: 6.287

Kärnten: 38.221

Niederösterreich: 15.937

Oberösterreich: 21.537

Salzburg: 38.826

Steiermark: 35.549

Tirol: 29.949

Vorarlberg: 32.070

Wien: 197.990

Die meistbesuchten Museen in den Bundesländern:

Burgenland:

1) Landesmuseum Burgenland: 788

2) Bergkirche-Haydnmausoleum-Kalvarienberg: 695

3) Schloss Esterházy: 612

Kärnten:

1) Stadtgalerie Klagenfurt: 2.067

2) Alpen-Adria Galerie im Stadthaus: 2.063

3) Planetarium Klagenfurt: 2.052

Niederösterreich:

1) Nostalgiewelt Eggenburg: 695

2) Flugmuseum Aviaticum: 537

3) Museen der Stadt Horn: 513

Oberösterreich:

1) Ars Electronica Center: 2.018

2) Lentos Kunstmuseum Linz: 1.970

3) OÖ Kulturquartier: 1.821

Salzburg:

1) Residenzgalerie Salzburg: 5.642

2) Dommuseum: 3.880

3) Festung Hohensalzburg: 3.537

Steiermark:

1) Schloss Eggenberg, Universalmuseum Joanneum: 3.898

2) Naturkundemuseum, Universalmuseum Joanneum: 2.654

3) Kunsthaus Graz, Universalmuseum Joanneum: 2.298

Tirol:

1) Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum: 2.450

2) Alpenverein-Museum: 2.094

3) Tiroler Volkskunstmuseum: 2.016

Vorarlberg:

1) Vorarlberg Museum: 2.823

2) Kunsthaus Bregenz: 1.538

2) inatura Erlebnis Naturschau: 1.532

Wien:

1) Naturhistorisches Museum Wien: 14.203

2) Albertina: 14.023

3) Kunsthistorisches Museum Wien: 10.438

