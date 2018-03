ORF SPORT + mit Live-Übertragungen von den Mannschafts-Finalspielen bei der Tischtennis-Europameisterschaft 2013

Am 7. Oktober im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 7. Oktober 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von den Mannschafts-Finalspielen bei den Damen (16.20 Uhr) und Herren (19.50 Uhr) bei der Tischtennis-EM Österreich 2013, die Höhepunkte vom Formel-1-Grand-Prix in Japan 1987 um 14.15 Uhr und aus der 11. Runde der tipp3-Bundesliga um 21.30 Uhr sowie das "Funsport"-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 19.00 Uhr.

Die Finalspiele der Mannschaftsbewerbe stehen bei der Tischtennis-EM Österreich 2013 am 7. Oktober auf dem Programm. ORF SPORT + überträgt von der Europameisterschaft in Österreich mehr als 23 Stunden live. Kommentator ist Michael Roscher, Moderator ist Roland Hönig. Für die internationale und nationale Regie sorgt Manfred Kuderna.

ORF SPORT + bringt in dieser Zusammenfassung die Höhepunkte von den Begegnungen der 11. Runde der tipp3-Bundesliga. Es treffen SV Scholz Grödig - SK Puntigamer Sturm Graz, FC Wacker Innsbruck - FC Admira Wacker Mödling, RZ Pellets WAC - SV Josko Ried, FK Austria Wien - FC Red Bull Salzburg und SC Wiener Neustadt - SK Rapid Wien aufeinander.

Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 4. Oktober, kurzfristige Programmänderungen möglich)

