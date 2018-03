"Retired at 35" ab dem 22. November exklusiv auf Universal Channel / Neue First-Run-Serie mit 100% Charakter

München (ots) - Schluss mit 80-Stunden-Woche: Geschäftsmann David erfüllt sich den Traum des Frührentnerseins und zieht mit 35 Jahren in die Seniorensiedlung seiner Eltern. Wie lange das gut geht, erfahren Universal Channel Zuschauer in der neuen First-Run-Serie Retired at 35. Staffel 1 und 2 der amerikanischen Comedyserie präsentiert Universal Channel in deutscher Erstausstrahlung ab dem 22. November jeweils freitags zur Primetime um 21 Uhr in Doppelfolge mit optionalem Originalton - ein kurzweiliger Start ins Wochenende, nicht nur für Frührentner!

David (Johnathan McClain) ist der Inbegriff eines New-Yorker Geschäftsmanns, dessen Leben sich nur um die ewige Jagd nach Geld und Erfolg dreht. Von einen Tag auf den anderen beschließt er, dem Kapitalismus den Rücken zu kehren und sich stattdessen ein wenig Ruhe zu gönnen. So zieht David wieder zurück zu seinen Eltern, deren Rentnerdomizil in Florida zumindest im ersten Moment pure Erholung verspricht.

Nachdem Davids Anfangseuphorie über die neugewonnene Freiheit verflogen ist, muss er feststellen, dass sein neues Leben auch durchaus anstrengend sein kann: Seine Eltern stehen kurz vor der Scheidung und wollen sich gegenseitig beweisen, dass sie noch lange nicht zum alten Eisen gehören: Da kommt ihnen Davids Besuch gerade recht. So muss David seine Mutter Elaine (Jessica Walter) bei Dates mit ihrem neuen Schwarm begleiten und seinen Vater Alan (George Segal) im Wahlkampf um das Amt des Nachbarschaftspräsidenten unterstützen. Und ganz nebenbei muss er auch noch sein eigenes Liebesleben auf die Reihe bekommen.

Ob es David geling, das Herz von Jungendschwarm Jessica (Ryan Michelle Bathe) zu gewinnen und ob Elaine und Alan ihrer Ehe doch noch eine zweite Chance geben, erfahren Universal Channel Zuschauer ab Freitag, den 27. Dezember, in der zweiten Staffel von Retired at 35.

Zum Sender:

Universal Channel: 100% Charakter.

Der neue TV-Sender für hochwertiges, außergewöhnliches Entertainment - mit exklusiven Serien als deutsche TV-Premieren und mitreißenden Blockbustern. Die faszinierenden Charaktere des Universal Channel überraschen und berühren seine Zuschauer jeden Tag aufs Neue und lassen sie nicht mehr los.

Mit dem Universal Channel, einem der internationalen Erfolgssender von NBCUniversal International Television, rundet Universal Networks International Germany sein Senderportfolio ab. Nach Syfy, 13TH STREET und E! Entertainment sowie den im Joint-Venture mit A+E Networks betriebenen Sendern HISTORY und THE BIOGRAPHY CHANNEL wird Universal Networks International Germany nun bereits den sechsten Sender im deutschsprachigen Raum betreiben und vermarkten.

Die Abo-TV-Plattform Sky bietet im deutschsprachigen Raum Universal Channel in HD im Sky Welt Paket für Satellitenkunden an. Zudem ist Universal Channel HD via Kabel Deutschland (Kabel Premium HD) und bei Entertain (IPTV) in SD und HD empfangbar.

