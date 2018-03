Leo Hillinger präsentiert Ikone des Weins

Nur 999 Flaschen wurden von ICON HILL abgefüllt, das außergewöhnliche Flaschen-Design kreierte die renommierte Star-Architektin Zaha Hadid.

Wien (OTS) - Ein Wein für den Worte nicht reichen - das war die Vision von Ausnahmewinzer Leo Hillinger zu Beginn des Projekts ICON HILL. In dieser außergewöhnlichen Rotwein-Cuvée wirkt die maximale Konzentration der Traube. Dafür bedarf es eines großen Jahrgangs -2009 war es dann soweit und Leo Hillinger begann, seinen Traum zu realisieren.

Eine Traube pro Stock

Die rigorose Selektion und die Prämisse, nur eine Traube pro Stock bei besten Bedingungen reifen zu lassen, garantiert einen intensiven, komplexen Wein, der die schöpferische Ausdrucksweise der Weingärten um Jois perfekt widerspiegelt. Die Zusammensetzung der Wein-Ikone lässt das Terroir und Herkunft erahnen, die Rebsorten sind streng unter Verschluss, sind sie doch das Geheimnis dieses einzigartigen Weines. Die 36 Monate lange Reifung sorgt für die perfekte Ausbalancierung des edlen Tropfens. Eine Traube pro Stock - das bedeutet eine limitierte Anzahl von Abfüllungen: 999 Flaschen des ICON HILL werden exklusiv verkauft.

Ein Design so kraftvoll wie der Wein - by Zaha Hadid

Moderne Architektur fasziniert und schafft Denkmäler. Leo Hillinger war für den ICON HILL auf der Suche nach einer ebenbürtigen Hülle für seine Wein-Ikone. Mit Weltstar Zaha Hadid hat sich der Spitzen-Winzer aus dem Burgenland mit der Designerin zusammengetan. Edel, elegant, voll feiner Formen und mit Rundungen, ebenso wie mit Kanten - das ist das Design by Zaha Hadid. Damit ist es - wie der Wein selbst - komplex und faszinierend. Erstmals hat die Pritzker-Preisträgerin eine Flasche entworfen und Hillinger zeigt sich von dem vollendeten Werk begeistert: "Mit und in dem einzigartigen Design wird der ICON HILL optimal präsentiert. Kraftvoll und intensiv wird man von der Kreation in seinen Bann gezogen. Zaha hat den Wein perfekt in Flaschenform verkörpert."

Albertina Schauplatz der Präsentation einer Ikone

Die Albertina verwandelte sich am 4. Oktober zur wichtigsten internationalen Weinbühne. Im exklusiven Kreis von 99 Gästen präsentierten Leo Hillinger und Zaha Hadid den ICON HILL. Nach der feierlichen Enthüllung der Designflasche mit passender Weinbox erhielt jeder Gast ein Glas des ICON HILL zur Verkostung. Begleitet wurde die Degustation vom international renommierten Weinexperten und Chef der Österreich Wein Marketing, Willi Klinger, der in seiner Ansprache den Ausnahmewinzer Hillinger sowie das gesamte Weinwunder Österreich hervorhebt.

95/100 Falstaff-Punkte für ICON HILL

Falstaff-Chefredakteur Peter Moser hat den Wein vorab verkostet und bewertet:

Kräftiges Rubingranat mit violetten Reflexen, dezente Randaufhellung. In der Nase mit feiner Kräuterwürze unterlegte reife Herzkirschenfrucht, ein Hauch von dunklen Beeren, im Hintergrund Gewürze und Nuancen von Edelholz, ein zarter Hauch von Nougat, facettenreiches Bukett, das sich mit Luft gut entwickelt. Am Gaumen komplex, extraktsüße dunkle Frucht, präsente, gut integrierte Tannine, die dem Wein Länge verleihen, Nuancen von Brombeeren und reifen Zwetschken, angenehme Säurestruktur, die für Lebendigkeit sorgt, salzige Mineralik im Abgang, hält gut an, verfügt über sicheres Reifepotenzial, feine Kirschenfrucht im Rückgeschmack. Wollte man diesen Wein bereits in dieser noch jugendlichen Phase voll genießen, empfiehlt es sich, die Flasche für gut zwei Stunden zu dekantieren. (optimale Genussreife 2016 - bis 2030)

Weinbeschreibung von René Gabriel

Die Farbe ist ein tiefdunkles Rot mit schwarzem Kern. In der Nase ist der Wein frisch, kühl und wirkt so sehr präzise, Frucht und Würze sind sehr harmonisch mit schwarzer Beerenfrucht, rauchigem Brazil-Tabak, Lakritze und schwarzem Pfeffer. ICON HILL zeigt eine schöne Konzentration an. Im Gaumen ist er cremig, mit dunklem Karamell, Backpflaumen und reifen, ausgeglichen stützende Gerbstoffe. Das ist kein Wein, der wie eine neue Multi-Weinbombe daherkommt, sondern seine erste Zukunft bedacht und mit Klasse und Harmonie angeht. Durch seine wunderschöne Balance darf man hier von einem Potential ausgehen, das die ersten 10 Jahre locker überstehen wird. Seine schönste Genussreife erwarte ich in etwa drei bis vier Jahren.

ICON HILL IN ALLEN HILLINGER-STORES UND ONLINE

Der ICON HILL ist in allen Leo-Hillinger-Stores und online unter www.leo-hillinger.at um 99 Euro im Einzelkarton erhältlich.

Das Bildmaterial der Präsentation ICON HILL steht für redaktionelle Zwecke unter http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4463 frei zur Verfügung.

Zusätzliches Bildmaterial von ICON HILL unter

http://www.ots.at/redirect/leo-hillinger

Über Leo Hillinger

Mit einer Anbaufläche von 50 Hektar zählt das Weingut Hillinger zu den größten Weinproduzenten im Topqualitätssegment in Österreich. Seit Leo Hillinger 1990 den kleinen väterlichen Weinhandel übernahm, entwickelte er ihn zu einem österreichischen Musterbetrieb. Leo Hillingers Methoden zeichnen sich durch einen tiefen Respekt vor der Traube und von den Eigenheiten des Terroir aus. Sein Engagement "mit Herzblut" wurde mehrfach belohnt: seine Top-Cuvées Hill1, Hill2 und Hill3 werden regelmäßig im In- und Ausland ausgezeichnet und 2012 erhielt er von Ernst & Young den "Entrepreneur of the Year" für seine unternehmerischen Tätigkeiten. Das Unternehmen beschäftigt sechzig Mitarbeiter, mehr als 50 Prozent des Weins wird in mittlerweile 18 Länder exportiert. Das Unternehmen befindet sich in einer Stiftung, die zu 100 Prozent im Eigentum der Familie Hillinger steht.

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4463

Rückfragen & Kontakt:

Marina Müllner

Leo Hillinger GmbH, A-7093 Jois, Hill 1

Phone: +43(0)2160.83 17 14, Mobile: +43(0)664.512 24 11

Email: m.muellner @ leo-hillinger.com, Web: www.leo-hillinger.com



Michaela Fritz

Rosam Change Communications, A-1010 Wien, Führichgasse 8

Phone: +43(0)1.90 42 142-211, Mobile: +43(0)676.88 066 211

Email: michaela.fritz @ rosam.at