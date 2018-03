LyondellBasell und Oiltanking Stolthaven schließen neue Vereinbarung zur Lagerung von Chemikalien

(PRN) - -- 10-jährige Partnerschaft zur Lagerung und Abfertigung von Acetylen

Rotterdam, Niederlande Und Antwerpen, Belgien (ots/PRNewswire) -LyondellBasell und Oiltanking Stolthaven Antwerp gaben heute bekannt, dass Lyondell Chemie Nederland BV und Oiltanking Stolthaven Antwerp NV eine Vereinbarung mit 10-jähriger Laufzeit zur Lagerung und Abfertigung von Eisessig (GAA) und Vinylacetat-Monomer (VAM) in Antwerpen geschlossen haben. Im Rahmen der Vereinbarung wird Oiltanking Stolthaven in den Bau neuer Lageranlagen aus Edelstahl und in spezielle Infrastruktur zur Bahnverladung in Antwerpen investieren.

"GAA und VAM sind sehr gefragte Industriechemikalien. In Europa besteht in dieser Hinsicht ein erhöhter Importbedarf. Diese Vereinbarung bietet uns die Möglichkeit, uns künftig noch umfassender in den europäischen Acetyl-Markt einzubringen und den Erfordernissen unserer Kunden auf lange Sicht Rechnung zu tragen", so Justin Hommes, Marketing-Manager der Sparte Acetyle und BDO-Derivate von LyondellBasell in Europa.

GAA zählt zu den wesentlichsten Zwischenchemikalien der Welt. Er wird zur Herstellung von VAM, reiner Terephthalsäure, Essigsäureanhydrid, Monochloressigsäure und Acetatester verwendet. VAM ist ein chemischer Baustein, der zur Herstellung verschiedenster Industrie- und Verbraucherprodukte genutzt wird, wie beispielsweise zur Produktion von Polyvinylacetat für Anstrichmittel, Klebemittel und Beschichtungsstoffe. Polyvinylalkohol wird auch zur Herstellung von Klebemitteln, Beschichtungsstoffen und wasserlöslichen Verpackungsfolien eingesetzt. Polyvinylacetale kommen bei der Produktion von Dämmstoffen für Magnetdraht, Zwischenschichten in Sicherheitsglas, Grundiermittel und Beschichtungsstoffe zum Einsatz. Weichfolien, Beschichtungsstoffe, Klebemittel, Formstücke sowie Dämm-und Verpackungsstoffe zählen zu den weiteren Anwendungsbereichen von Ethylen-Vinylacetat-Copolymeren.

LyondellBasell ist ein globaler Anbieter von GAA und VAM. Die Kunden des Unternehmens werden über ein globales Lager- und Vertriebsnetz versorgt, das sich über ganz Nordamerika, Europa und Asien erstreckt.

Informationen zu LyondellBasell de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@4f488315LyondellBasell zählt zu den größten Plastik-, Chemie- und Veredelungsunternehmen der Welt und ist Mitglied der S&P 500. LyondellBasell (www.lyondellbasell.com) stellt seine Produkte an 58 Standorten in 18 verschiedenen Ländern her. Die Produkte und Technologien von LyondellBasell werden zur Herstellung von Gegenständen benutzt, die Menschen aus aller Welt mehr Lebensqualität bieten, darunter Verpackungen, Elektronik, Fahrzeugteile, Einrichtungsgegenstände, Baumaterial und Biokraftstoff.

In Europa erhalten Sie nähere Informationen über: Gerard Van Der Zanden, Senior-Manager von EAI Communications (Gerard.VanDerZanden@ly Gerard.VanDerZanden @ lyondellbasell.com).

Informationen zu Oiltanking Stolthaven Antwerp de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@2196005dDie Gesellschaft Oiltanking Stolthaven Antwerp NV ist ein 50:50-Jointventure der Oiltanking GmbH und Stolthaven Terminals BV, einer Tochtergesellschaft der Stolt Nielsen Transportation Group. Das 2006 ins Leben gerufene Jointventure ist nach wie vor ein unabhängiges Terminal, das nach dem "first come, first serve"-Prinzip operiert. Die Oiltanking GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Marquard & Bahls AG aus Deutschland, bei der es sich um ein führendes Mineralölunternehmen in Privatbesitz handelt. Oiltanking ist der zweitgrößte unabhängige Dienstleister im Bereich der Tanklagerhalterung für Mineralölprodukte, Chemikalien und Gase weltweit. Das Unternehmen besitzt und betreibt 75 Terminals in 23 verschiedenen Ländern in Europa, Nord- und Südamerika, dem Nahen Osten, Afrika, Indien und Asien. Oiltanking verfügt über eine Gesamtlagerkapazität von 22,8 Millionen Kubikmetern.

Informationen erhalten Sie über: Nancy De Groof - Kaufmännische Leiterin von Oiltanking Stolthaven Antwerp Telefon: +31-3-561-15-02 oder E-Mail:

nancy.de.groof @ oiltanking.com

Pressekontakt: David A. Harpole +1-713-309-4125

