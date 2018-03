"Sport am Sonntag" mit "Alles Fußball" am 6. Oktober in ORF eins

René Gartler und Toto Wolff live im Studio

Wien (OTS) - Boris Kastner-Jirka präsentiert "Sport am Sonntag" am 6. Oktober 2013 in ORF eins: Zunächst steht um 18.30 Uhr "Alles Fußball" mit Ried-Stürmer René Gartler auf dem Programm. Danach wird um 19.15 Uhr Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff als Studiogast erwartet.

"Sport am Sonntag: Alles Fußball" (18.30 Uhr):

René Gartler: der Ried-Stürmer live im Studio. Außerdem die Highlights der 11. Runde: WAC - Ried, Grödig - Sturm Graz, Innsbruck - Admira.

"Sport am Sonntag" (19.15 Uhr):

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff live im Studio. Es folgen Berichte von der Tischtennis-EM in Schwechat.

"Sport am Sonntag" ist auf der ORF-TVthek als Live-Stream und als Video-on-Demand abrufbar. Wer in der Sendung als Zuschauer/in live zu Gast sein will, kann unter tickets.ORF.at Karten erwerben.

