EANS-News: Lenzing AG / Lenzing reagiert auf geändertes Marktumfeld, Produktion und Vertrieb werden aufgewertet

Vorstand/Personalie

-Vorstand der Lenzing wird auf vier Mitglieder erweitert

-CFO Thomas Winkler tritt mit Jahresende zurück

Infolge des geänderten Marktumfelds werden der Produktionsbereich sowie Marketing & Vertrieb aufgewertet. Der Vorstand der Lenzing wird sich künftig aus vier, statt bisher drei Personen zusammensetzen. Dem CEO Peter Untersperger wird neben dem Finanz- und dem Produktionsvorstand zusätzlich ein Vertriebsvorstand zur Seite stehen.

Das globale Marktumfeld im Viskosefaserbereich bleibt für den Weltmarktführer Lenzing herausfordernd. Aufgrund einer schwächeren Wachstumsentwicklung in China und der anhaltenden Investitionstätigkeit in der Faserindustrie haben sich weltweit Überkapazitäten aufgebaut. Als Reaktion auf diese geänderten Rahmenbedingungen hat Lenzing eine noch konsequentere Umsetzung der Spezialitätenstrategie beschlossen, die auch zu Veränderungen im Vorstandsbereich führt. Faservorstand Friedrich Weninger wird sich ab sofort noch stärker auf den Kernbereich - die Produktion - fokussieren. Dies vor allem im Hinblick auf die Inbetriebnahme des mit geplanten Investitionskosten von EUR 150 Mio derzeit in Bau befindlichenTENCEL®Werkes am Standort Lenzing. Bereits 2014 soll das neue Werk in Betrieb gehen, womit sich die Produktionskapazität für diese Spezialfaser um rund 40 Prozent auf 220.000 Tonnen pro Jahr erhöhen wird. Die optimale Vermarktung der zusätzlichen Kapazitäten soll ein zukünftiger Marketing- und Vertriebsvorstand sicherstellen.

Thomas G. Winkler, Finanzvorstand der Lenzing AG, wird im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat mit Jahresende seine Vorstandsfunktion aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die zukünftige Ausrichtung und Organisation der Lenzing Gruppe zurücklegen. Dem Unternehmen wird Winkler danach noch für ein weiteres Jahr beratend zur Verfügung stehen.

Michael Junghans, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Lenzing AG: ,,Die Lenzing hat 2011 und 2012 die besten Ergebnisse ihrer Unternehmensgeschichte erzielt. Diesen Erfolg verdanken wir auch den erfolgreichen Kapitalmaßnahmen, die unter der Führung von Herrn Winkler erfolgt sind, wofür ich ihm im Namen des Aufsichtsrats ausdrücklich unsere ungeteilte Anerkennung aussprechen möchte." 2011 wickelte Lenzing erfolgreich einen Re-IPO ab und begab bereits ein Jahr zuvor eine Unternehmensanleihe sowie im Jahr 2012 ein Schuldscheindarlehen. Insgesamt brachten diese Kapitalmaßnahmen dem Unternehmen rund EUR 400 Mio frisches Kapital und führten auch zu einer grundlegenden Neugestaltung der Finanzstruktur des Unternehmens.

