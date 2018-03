Einladung IV-PK "Standortpolitische Notwendigkeiten und deren Kommunikation in der neuen IV-Herbstinitiative", 10.10.2013

mit IV-Präsident Georg Kapsch und IV-Generalsekretär Christoph Neumayer

in den vergangenen Jahren hat der Standort Österreich gegenüber anderen Ländern in vielen Bereichen zum Teil erheblich an Boden verloren. Jede neue Bundesregierung muss daher dringend eine umfassende Reformagenda und eine standort- und beschäftigungspolitische Offensive umsetzen. "Geht nicht" darf dabei nicht das Motto sein. Zur Präsentation der standortpolitischen Notwendigkeiten und deren Kommunikation in der neuen IV-Herbstinitiative darf ich Sie sehr herzlich zu einer

Pressekonferenz

am Donnerstag, den 10. Oktober 2013, um 11.00 Uhr,

in das Haus der Industrie, Hochparterre, Europa-Saal, Schwarzenbergplatz 4, 1031 Wien

Ihre Gesprächspartner:

Mag. Georg Kapsch, Präsident der Industriellenvereinigung und

Mag. Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung

