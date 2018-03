Terminaviso: Volkshilfe Österreich präsentiert aktuelle Studie über Kinderarmut in Österreich

Volkshilfe lädt anlässlich des "Tag gegen Armut" zur Pressekonferenz

Wien (OTS) - Wenn Kinder in Armut aufwachsen müssen, sind sie gezwungen, mit Entbehrungen zu leben. Bei einer Pressekonferenz präsentieren die Volkshilfe und die Sozialökonomische Forschungsstelle die Ergebnisse einer neuen Studie über Kinderarmut in Österreich. Die SozialexpertInnen zeigen nicht nur aktuelle Befunde für Soziale Arbeit und Politik auf, sondern auch Wege aus der Kinderarmut.

Ihre GesprächspartnerInnen:

Erich Fenninger, Bundesgeschäftsführer Volkshilfe Österreich

Verena Fabris, Sozialexpertin Volkshilfe Österreich

Tom Schmid, Leiter der Sozialökonomischen Forschungsstelle (SFS)

Pressekonferenz:

Volkshilfe präsentiert Studie über Kinderarmut in Österreich

Dienstag, 16.10.2013/09:30 Uhr

Café-Restaurant CORBACI/Museumsquartier

Über den "Tag gegen Armut"

Der 17. Oktober ist der Internationale Tag für die Beseitigung der Armut. Die Volkshilfe ruft an diesem Tag den "Tag gegen Armut" aus und verleiht dem Kampf gegen Armut eine laute Stimme. An diesem Tag veranstaltet die Volkshilfe Österreich die Fachtagung "Aufwachsen in Armut. Kinderarmut in Österreich. Befunde und Auswege". Am Programm stehen Vorträge und Diskussionen zu neuen wissenschaftlichen Studien, Erkenntnissen aus der Praxis sowie sozialpolitische Maßnahmen.

Auch auf Österreichs Straßen wird auf die unvermindert hohe Armut in Österreich aufmerksam gemacht. An Straßenkreuzungen und auf belebten Plätzen gibt es zahlreiche Aktionen unter dem Motto "Kinderarmut ist kein Märchen".

Alle Informationen: www.volkshilfe.at/taggegenarmut

