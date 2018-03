AK Präsident Kaske: Wir trauern um Walter Androschin

Wien (OTS) - "Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben einen engagierten Kämpfer für ihre Interessen verloren. Sein unermüdlicher Einsatz für soziale Gerechtigkeit und für seine Mitmenschen wird uns immer Vorbild sein", zeigt sich Rudi Kaske, Präsident der Bundesarbeitskammer erschüttert über das plötzliche Ableben von Walter Androschin. Walter Androschin war mit Leib und Seele Gewerkschafter von Jugendjahren an, war Vizepräsident der AK Salzburg, Landesvorsitzender der Gewerkschaft vida und Vorsitzender der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen in Salzburg. "Wir alle haben einen guten Freund verloren. Er hinterlässt eine Lücke, die nicht geschlossen werden kann. Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. Meine Anteilnahme gilt in dieser Stunde seiner Familie."

