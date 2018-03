Inbetriebnahme der 111. City-Bike-Station in Wien Ottakring

Bereits mehr als 1.300 Citybikes in Wien im Einsatz

Wien (OTS) - Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou und Ottakrings Bezirksvorsteher Franz Prokop nahmen heute gemeinsam mit dem CEO der Gewista, Karl Javurek, die 111. Citybike-Station in Wien, die achte im Bezirk Ottakring, in Betrieb. Der Standort direkt am Yppenplatz ist ideal gelegen für EinkäuferInnen am Brunnenmarkt wie für die BewohnerInnen, die sich mal schnell aufs Rad schwingen wollen. Dass die Citybikes in Wien ein großer Erfolg sind, zeigen die Zahlen:

Mittlerweile sind in Wien mehr als 1.300 Citybikes im Einsatz und Citybike hat 470.000 angemeldete Nutzer. Allein in diesem Sommer gab es über 100.000 Fahrten pro Monat.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Patrik Volf

Mediensprecher Vizebgmin Maria Vassilakou

Tel.: 01 4000 81683

email: patrik.volf @ wien.gv.at