Toto: Jackpot nach Garantierunde - 190.000 Euro für den nächsten 13er

Jackpot auch in der Torwette

Wien (OTS) - In der Runde 40A gelang es keinem Spielteilnehmer, 13 Spiele richtig zu tippen, und so wurde nun aus der Garantierunde ein Jackpot. Das heißt, exakt 150.000 Euro bleiben im Topf, und beim Dreizehner am Wochenende geht es damit um rund 190.000 Euro.

40 Spielteilnehmer tippten einen Zwölfer und erhalten dafür jeweils 361 Euro.

In der Torwette heißt es im ersten Rang weiterhin Jackpot. Im zweiten Rang war ein Spielteilnehmer aus Wien erfolgreich, er erhält für vier richtige Ergebnisse mehr als 3.600 Euro.

Annahmeschluss für die Runde 40B ist am Samstag um 15.20 Uhr.

Die endgültigen Quoten der Toto Runde 40A:

JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 150.000,00 - 190.000 warten 40 Zwölfer zu je EUR 361,00 509 Elfer zu je EUR 6,30 3.477 Zehner zu je EUR 1,80 870 5er Bonus zu je EUR 3,00

Der richtige Tipp 2 1 X X 2 / X 1 2 1 X 1 X 2 X X 1 2 1

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 12.237,30 Torwette 2. Rang: 1 zu EUR 3.623,30 Torwette 3. Rang: 44 zu je EUR 28,30 Hattrick: JP zu EUR 102.025,90

Torwette-Resultate: 1:+ 2:1 2:2 2:2 1:2

