ÖVP - T E R M I N E

MONTAG, 7. Oktober 2013 10:00 MEP Elisabeth Köstinger diskutiert beim Kick-off der Wanderausstellung "Europa – was ist jetzt?" mit Schülern (Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien) 18:00 StS Sebastian Kurz bei der Herbstakademie des Ökosozialen Forums "Zukunft gestalten – ökosozial handeln" (Seminar Hotel Springer-Schlößl, Tivoligasse 73, 1120 Wien) BM Dr. Beatrix Karl beim Rat Justiz/Inneres(Luxemburg) Plenum des Europäischen Parlaments (bis 10.10., Straßburg) DIENSTAG, 8. Oktober 2013 11:00 Bundesrat-EU-Ausschuss (Lokal III, 1017 Parlament) StS Dr. Reinhold Lopatka führt Arbeitsgespräche mit StS Zsolt Nemeth und dem Fidesz-Fraktionschef Antal Rogan beim Water Summit (Budapest) MITTWOCH, 9. Oktober 2013 10:30 ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf diskutiert zum Thema "Rahmenbedingungen des Rundfunkmarktes in Österreich" auf Einladung vom Verband der Österreichischen Privatsender (Sky Bar, Kärntner Straße 19, 1010 Wien) 18:00 ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf beim Heurigenempfang des Verbandes der Österreichischen Privatsender (Heuriger Mayer, Pfarrplatz 2, 1190 Wien) 19:00 BM DI Nikolaus Berlakovich verleiht den Daphne-Umweltpreis (Tech Gate Wien, Tech Lounge, Donau-City-Straße 1, 1220 Wien) DONNERSTAG, 10. Oktober 2013 09:30 BM Mag. Johanna Mikl-Leitner eröffnet die 11. Sicherheitskonferenz Krems (Audi-Max, Donau-Uni Krems, Dr.-Karl-Dorrek-Str. 30, 3500 Krems) 15:00 StS Dr. Reinhold Lopatka führt ein Arbeitsgespräch mit dem srilankischen Industrie- und Handelsminister Rishad Bathiudeen (Minoritenplatz 8, 1014 Wien) 16:30 StS Dr. Reinhold Lopatka bei einem Arbeitsgespräch mit der georgischen Außenministerin Maja Pandschikidse (Minoritenplatz 8, 1014 Wien) 17:00 BM Dr. Beatrix Karl beim Festakt anlässlich 90-jähriges Bestehen des Fürstlichen Obersten Gerichtshofes (Vaduz, Liechtenstein) 18:00 VK BM Dr. Michael Spindelegger und StS Dr. Reinhold Lopatka beim Olympischen Abend anlässlich der Winterspiele 2014 in Sotchi auf Einladung des russischen Botschafters Dr. Sergej J. Netschajew und des Präsidenten des OÖC Dr. Karl Stoss (Russische Botschaft, Reisnerstraße 45-47, 1030 Wien) 18:30 BM DI Nikolaus Berlakovich lädt zum diesjährigen "Nachhaltigkeitsfest" des Lebensministeriums (Festsaal, Diplomatische Akademie, Favoritenstraße 15a, 1040 Wien) FREITAG, 11. Oktober 2013 09:00 VK BM Dr. Michael Spindelegger bei einer Diskussionsveranstaltung der Young Presidents' Organization (YPO) "Reinventing Europe" (Ritz Carlton Vienna, Schubertring 5, 1010 Wien) 14:00 EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas bei der Generalversammlung des Hilfswerks Salzburg ("Zentrum Walser Birnbaum", Walserstraße 147, 5071 Wals-Siezenheim) 15:00 StS Dr. Reinhold Lopatka bei einem Arbeitsgespräch mit StS Peter Javorcik anlässlich der Eröffnung der neuen Räumlichkeiten des Österreichischen Kulturforums (Bratislava) 19:30 ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf bei der 25-Jahrfeier der Volkshochschule Lustenau (Foyer des Reichshofsaales, 6890 Lustenau) SONNTAG, 13. Oktober 2013 10:00 ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf bei der Liebherr-Tischtennis Europameisterschaft 2013 (Multiversum, 2320 Schwechat)

