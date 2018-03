EULE-Fotowettbewerb 2013 für Kinder: Der Gewinner steht fest!

Sima: Viele tolle und kreative Ideen der "Umweltprofis"

Wien (OTS) - EULE steht für Erlebnis, Unterhaltung, Lernen und Erfahrung und ist das Umweltbildungsprogramm von Umweltstadträtin Ulli Sima. Vor Beginn der Sommerferien waren alle Kinder des EULE-Umweltprofiklubs eingeladen, ihre Fotos von Eulen, in freier Wildbahn, im Zoo oder in Form von Maskottchen, Zeichnungen oder Basteleien einzuschicken. Eine Vielzahl an lustigen, bunten und kreativen Eulen-Fotos flatterten in das Büro von Umweltstadträtin Ulli Sima.

Nun steht der Gewinner fest: Der sechsjährige Raphael konnte die Publikumsjury mit seinem selbstgebastelten, farbenfrohen Eule-Kostüm überzeugen. "Ich gratuliere dem Gewinner für seine ganz besonders lustige Eule sehr herzlich und bedanke mich auch bei allen anderen Kindern dafür, dass sie bei unserem EULE-Fotowettbewerb mitgemacht haben, mit offenen Augen durch die Stadt gegangen sind und dabei auch selbst kreativ wurden", so Umweltstadträtin Ulli Sima.

Der EULE-Fotowettbewerb für Kinder

Über 140 Eulen-Arten der Eule gibt es weltweit, in Wien leben die Waldohreule und der Waldkauz, beide sind streng geschützt. In Wien finden sich Eulen im Wienerwald, aber auch in großen Parks sogar in der Innenstadt. Die Eule steht für Weisheit und ist sehr beliebt, sie findet sich auch auf unzähligen Giveaways, ist als Figur in Häusern und Gärten zu finden oder auf Kleidungsstücken, Trinkbechern, Schultaschen und vielem mehr abgebildet.

Nach einer Vorausscheidung wurden die 20 besten Fotos beim EULE-Stand am "Festival der Tiere 2013" vom 14. bis 16. September auf der Donauinsel ausgestellt. Die BesucherInnen wurden aufgefordert, aus der Fülle an schönen Bildern mittels Stimmzettel ihren Favoriten auszuwählen.

Raphael Zohles aus Wien-Liesing, dessen Foto als klarer Favorit hervorging, freut sich nun über seinen Preis: ein Kurzurlaub mit der ganzen Familie im Falkensteiner Hotel Cristallo am Katschberg.

Das Siegerfoto findet sich auf www.eule-wien.at.

Das Umweltbildungsprogramm EULE

Auf www.eule-wien.at finden sich Veranstaltungen, Tipps für Ausflugsziele zu den schönsten Plätzen Wiens und unzählige Freizeit-und Unterhaltungsangebote zu Natur und Umweltschutz für Kinder, Familien und PädagogInnen. Ob Müllkasperl, Camps im Nationalpark Donauauen, Bienen-Workshops, Wasserspielplätze oder Waldschule - im EULE-Programm ist für alle etwas dabei. "Mir ist es wichtig, Umweltbewusstsein und Wissen ohne erhobenen Zeigefinger zu vermitteln und schon bei den Kleinsten anzusetzen", so Umweltstadträtin Ulli Sima.

Willkommen im Klub der Umweltprofis

Der EULE-Umweltprofiklub für Kinder von 3-14 Jahren hat mittlerweile schon über 9.000 Mitglieder, laufend werden es mehr. Mehrmals monatlich wird das Angebot für die EULE-Umweltprofis erweitert. Mit vielen spannenden und interessanten Aktionen wird so das Interesse von Kindern an Natur- und Umweltschutz gefördert

Mitglieder im Klub der Umweltprofis werden laufend über Angebote und Ermäßigungen informiert. Unter dem Motto "Umweltprofis haben mehr von Wien" gibt es viele Rabatte, gratis Eintritte und Vergünstigungen aller Art. Broschüre bestellen und mitmachen!

Alle EULE-Angebote und Infos online auf www.eule-wien.at

