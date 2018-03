Korrektur: SPÖ-Termine von 7. Oktober bis 13. Oktober 2013

Wien (OTS/SK) - Bitte lesen Sie die SPÖ-Termine von 7. bis 13.10 wie folgt:

MONTAG, 7. Oktober 2013:

10.00 Uhr Anlässlich des Kick-offs der von der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik initiierten Wanderausstellung "Europa - was ist jetzt?" diskutieren die EU-Abgeordneten Jörg Leichtfried, Elisabeth Köstinger und Ulrike Lunacek mit SchülerInnen aus Niederösterreich und Wien. (Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien; Info unter

http://www.europarl.at/resource/static/files/einladung-europa-was-ist-jetzt-diskussion.pdf).

17.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer nimmt die Verleihung des Preises "Thara Bizinis" der Volkshilfe Österreich vor (Regierungsgebäude, Marmorsaal, Stubenring 1, 1010 Wien).

DIENSTAG, 8. Oktober 2013:

8.15 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek bei der Verteilaktion der Gewerkschaft vida anlässlich des bundesweiten Equal Pay Days (Maria-Restituta-Platz, U6-Station Handelskai, 1200 Wien).

10.30 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer empfängt den Direktor des Deutschen Bundestages Horst Risse (Parlament).

13.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer eröffnet die neuen Büroräumlichkeiten des Verbandes der Österreichischen Volkshochschulen (1090 Wien, Pulverturmgasse 14).

17.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer besucht die Präsentation des Buches "Mein Werkstättenbuch" von Franz Riepl (Parlament, Abgeordnetensprechzimmer, Dr.-Karl-Renner-Ring, 1010 Wien).

18.00 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied eröffnet gemeinsam mit Direktor Klaus Albrecht Schröder und Russlands Kulturminister Wladimir Medinski die Ausstellung "Expressionistische Meisterwerke aus der Albertina - Sammlung Batliner" in der Eremitage in St. Petersburg und hält die Eröffnungsrede (St. Petersburg).

MITTWOCH, 9. Oktober 2013:

12.30 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer lädt zu einem Geburtstagsempfang anlässlich des 75. Geburtstages von Bundespräsidenten Heinz Fischer (Parlament).

DONNERSTAG, 10. Oktober 2013:

9.00 Uhr Staatssekretär Andreas Schieder hält die Eröffnungsrede bei der Jahrestagung Interne Revision (Schloss Laudon Wien, Freskensaal, 1. Stock, 14., Mauerbachstraße 43-45).

10.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer eröffnet die Fachtagung "VerbraucherInnen-Bildung" (Hotel Flemming's, Neubaugürtel 26-28, 1070 Wien).

12.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer nimmt am Empfang der österreichischen Teilnehmer der World Skills 2013 teil (Präsidentschaftskanzlei, Hofburg, 1010 Wien).

18.30 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer nimmt an der Verleihung des Unternehmenspreises "Entrepeneur of the Year" teil (Redoutensäle der Wiener Hofburg, Josefplatz, 1010 Wien).

FREITAG, 11. Oktober 2013:

12.30 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer empfängt den Parlamentspräsidenten von Myanmar Thura U Shwe Mann (Parlament).

17.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer lädt zur Verleihung des Wissenschaftspreises 2013 der Margaretha-Lupac-Stiftung (Parlament).

19.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer bei der Podiumsdiskussion "Gut altern" in Eisenerz (Vereinshaus von "Wir für uns", Dr.-Karl-Renner-Straße 1, 8790 Eisenerz).

SAMSTAG, 12. Oktober 2013:

19.30 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek bei der Veranstaltung "15 Jahre Undine - Frauen für Frauen" (Zentrum für interkulturelle Begegnung (ZIB), Grabengasse 14, 2500 Baden).

20.00 Uhr Staatssekretär Andreas Schieder und Stadträtin Sonja Wehsely eröffnen den Wien-Ball in Belgrad (Belgrad).

SONNTAG, 13. Oktober 2013:

Vormittags: Nationalratspräsidentin Barbara Prammer besucht den Tag der offenen Tür der Israelitischen Kultusgemeinde (1010 Wien, Seitenstettengasse 4).

11.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer nimmt an der Festmatinee anlässlich "125 Jahre Haus am Ring" teil (Burgtheater).

13.30 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer besucht am Tag der offenen Tür die Israelitische Kultusgemeinde. Thema: "Jüdisches Wien erleben" (IKG, Seitenstettengasse 4, 1010 Wien).

