Nächsten Montag: Volkshilfe verleiht erstmals den THARA-Biznis-Preis

Ehrung für erfolgreiche GründerInnen aus der Roma-Community und Unternehmen, in denen Diversität groß geschrieben wird.

Wien (OTS) - Roma und Romnja sind in ihrer Rolle als UnternehmerInnen in der Öffentlichkeit wenig präsent. Die Volkshilfe setzt ein Zeichen für mehr Vielfalt am Arbeitsmarkt und verleiht heuer erstmals den THARA-Biznis-Preis. Bundesminister Rudolf Hundstorfer wird den Preis am 7. Oktober 2013 um 17:00 Uhr im Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz im Rahmen einer feierlichen Abendveranstaltung überreichen.

Mehr Informationen zum Programm finden Sie unter www.volkshilfe.at/thara.

Verleihung THARA-Biznis-Preis

Montag, 7.10.2013

17:00 bis 20:00 Uhr

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (Marmorsaal)

Stubenring 1, 1010 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Volkshilfe Österreich

Mag. (FH) Margit Kubala

Tel.: +43 (0) 676 83 402 214

margit.kubala @ volkshilfe.at

www.volkshilfe.at/presse