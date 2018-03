NEUE WIENER WERKSTÄTTE auf der blickfang Wien

Wien (OTS) - Die Neue Wiener Werkstätte präsentiert auf der diesjährigen blickfang im Wiener MAK ihren brandneuen Onlineshop www.nww-design.com: BesucherInnen können am Messestand den Onlineshop dreidimensional erleben und ausgewählte Designstücke daraus testen. Gezeigt werden als Produktneuheit der "M3 Loungechair" und "M3 Sidetable" von Designer Thomas Feichtner sowie die "Hockerbank".

Die Designmesse blickfang zelebriert heuer ihr zehntes Wien-Jubiläum und wird vom 18.-20.Oktober wieder zum Treffpunkt der lokalen Kreativszene: Drei Tage lang können Besucher im Museum für angewandte Kunst Trends und Talente entdecken, sich Inspiration für Mode, Lifestyle und Zuhause holen sowie dem Design-Shopping verfallen.

Interieur-Design rund um die Uhr shoppen kann man in Zukunft auch im neuen Onlineshop des österreichischen Möbelherstellers Neue Wiener Werkstätte, der zeitgleich zur Messe gelauncht wird: Unter www.nww-design.com bietet das Traditionsunternehmen individualisierte Produkte in qualitativ hochwertiger handwerklicher Ausführung an. Die Designstücke werden online in Homestories präsentiert.

Der Messestand der Neuen Wiener Werkstätte selbst ist als dreidimensionale Version des Onlineshops konzipiert und macht Designstücke für Messe-Besucher real erlebbar. Der "M3 Loungechair" und der dazu passende "M3 Sidetable" von Design-Staatspreisträger Thomas Feichtner wird hier erstmals vor Publikum präsentiert. Das Produkt mit geometrischer Grundstruktur ist eine offene, freitragende Konstruktion aus Eichenholz und verbindet Handwerkskunst mit modernem Design.

Als Partner des NWW Design Awards 2014 ist die blickfang heuer auch Schauplatz für den Kick-Off zum nächsten Designpreis der Neuen Wiener Werkstätte. Ab Oktober startet der Aufruf für die Einreichungen zum neuen Thema. Als Finalist des letztjährigen Awards wird hier auch die Hockerbank von Johanna Dehio gezeigt, die in Holz-und Farbvariante ebenfalls im Onlineshop erhältlich sein wird.

