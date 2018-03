Bundespräsident Fischer gratuliert Bundesminister a.D. Dr. Friedhelm Frischenschlager zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat Bundesminister a.D. Dr. Friedhelm Frischenschlager zum 70. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er dessen umfassende Verdienste und Leistungen für Österreich würdigt. "Während Ihrer langjährigen politischen Laufbahn haben Sie viele Weichenstellungen bewirkt, die das heutige Gesicht Österreichs entscheidend mitgeprägt haben", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

