Frauenberger verlautbart Wiener Ergebnis der Nationalratswahl 2013

69,74 Prozent Wahlbeteiligung

Wien (OTS) - Stadträtin Sandra Frauenberger, Leiterin der Wiener Landeswahlbehörde, gab soeben das Endergebnis der Nationalratswahlen in Wien bekannt. Die Wahlbeteiligung erhöhte sich durch die Wahlkarten auf 69,74 Prozent bzw. 806.850 Stimmen. In Wien sind 33 der insgesamt 183 Nationalratsmandate zu vergeben. Die Mandatszuteilung erfolgt in drei Ermittlungsverfahren, wobei auf Landesebene das erste und das zweite Ermittlungsverfahren abzuwickeln sind. 28 Mandate wurden auf Wiener Landesebene vergeben, 5 wandern auf die Bundesebene.****

Die Listen erreichten - vorbehaltlich der Entscheidung der Landeswahlbehörde - folgende Ergebnisse:

"Sozialdemokratische Partei Österreichs" - SPÖ: 251.623 Stimmen (31,64 Prozent, 10 Mandate)

"Österreichische Volkspartei" - ÖVP: 115.316 Stimmen (14,50 Prozent, 4 Mandate)

"Freiheitliche Partei Österreichs" - FPÖ: 163.501 Stimmen (20,56 Prozent, 6 Mandate)

"BZÖ - Liste Josef Bucher" - BZÖ: 18.940 Stimmen (2,38 Prozent, kein Mandat)

"Die Grünen - Die Grüne Alternative" - GRÜNE: 130.492 Stimmen (16,41 Prozent, 5 Mandate)

"Team Frank Stronach" - FRANK: 31.028 Stimmen (3,90 Prozent, 1 Mandat)

"NEOS Das Neue Österreich und Liberales Forum" - NEOS: 60.812 Stimmen (7,65 Prozent, 2 Mandate)

"Sozialistische LinksPartei" - SLP: 947 Stimmen (0,12 Prozent, kein Mandat)

"Piratenpartei Österreich" - PIRAT: 7.842 Stimmen (0,99 Prozent, kein Mandat)

"Der Wandel" - WANDL: 1.494 Stimmen (0,19 Prozent, kein Mandat)

"Kommunistische Partei Österreichs" - KPÖ: 13.187 Stimmen (1,66 Prozent, kein Mandat)

Alle Ergebnisse der Nationalratswahl 2013 sind unter www.wahlen.wien.at abrufbar. (Schluss) bea

