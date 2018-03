TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Freitag, 4. Oktober 2013, von Wolfgang Sablatnig: "Das hohle Gespenst von 1999"

Innsbruck (OTS) - In der SPÖ herrschen Bedenken, dass sich die Partei mangels Alternativen der ÖVP bedingungslos ausliefern müsste. So toll sind aber auch die schwarzen Alternativen nicht, dass sich eine rot-blaue Zerreißprobe lohnen würde.

Der SPÖ-Vorstand hatte es am Montag gar nicht auf eine öffentliche Diskussion ankommen lassen. Die roten Granden beschlossen, dass Koalitionsverhandlungen nur mit der ÖVP geführt werden sollen. Eine Regierung mit den Freiheitlichen bleibt tabu, auch wenn die SPÖ damit ihre eigene Verhandlungsposition gegenüber der ÖVP schwächt und etliche Sozialdemokraten an das Jahr 1999 erinnern, als die Schwarzen mit den Blauen die Roten ausgebootet haben.

Dieser Stachel sitzt bei den Sozialdemokraten tief. Es ist kein Zufall, dass die Warnung vor Schwarz-Blau ein zentrales Element der roten Kampagne für den 29. September war. Es ist auch kein Zufall, dass SPÖ-Chef Werner Faymann im Wahlkampf bei genau bei diesen Passagen den größten Applaus erhalten hat. Die Verletzungen der schwarz-blauen Wende sind es auch, die noch immer nachwirken und das Misstrauen verursacht haben, das die rot-schwarze Regierungsarbeit der vergangenen Jahre überschattet hat.

Fast 14 Jahre später sollte das Gespenst von 1999 aber seinen Schrecken verloren haben. Gut, die ÖVP spielt bei der Regierungsbildung auf Zeit und lässt die SPÖ noch zappeln. Das hat aber mehr mit der inneren Verfasstheit der Schwarzen als mit echten Optionen zu tun. Denn was dem roten Funktionär der Hass gegen Schwarz-Blau ist, ist vielen eingefleischten Schwarzen die Abneigung gegen "die Sozis", mit denen mehr aus Not denn aus Zuneigung regiert wird. Diese Schwarzen und ihre Befindlichkeiten sind es, auf welche die ÖVP-Führung Rücksicht nehmen muss.

Eine Koalition ohne SPÖ müsste aber aus mindestens drei Parteien bestehen. Ein Partner der ÖVP wäre zwingend die FPÖ, wobei offen ist, ob die FPÖ das überhaupt wollte. Der dritte Partner in der Rechtskoalition wäre realistisch das Team Stronach. Die Säuberungswelle der vergangenen Tage hat aber gezeigt, dass die Milliardärstruppe von Stabilität oder gar Regierungsfähigkeit weit entfernt ist - oder sollen Vorbesprechungen zum Ministerrat dann per Videokonferenz mit Kanada abgehalten werden, wenn Frank Stronach wieder einmal nicht im Land ist?

So toll ist diese Alternative nicht, dass die ÖVP damit pokern könnte. Das wissen auch die SPÖ-Granden, für deren Partei Rot-Blau eine Zerreißprobe mit ungeahnten Folgen wäre. Die brauchen sie aber auch gar nicht zu riskieren. Denn hinter vorgehaltener Hand lassen auch die Schwarzen keinen Zweifel am Dacapo der bisherigen Koalition.

