Sitzung des NÖ Landtages

St. Pölten (OTS/NLK) - Die folgenden Geschäftsstücke wurden bei getrennter Berichterstattung (Abgeordnete Heidemaria O n o d i , SP) und Abstimmung gemeinsam behandelt:

Änderung des NÖ Sozialhilfegesetzes 2000 (NÖ SHG).

Antrag gemäß § 34 LGO 2001 mit Gesetzentwurf der Abgeordneten Erber, MBA u.a. betreffend Änderung des NÖ Mindestsicherungsgesetzes.

Antrag gemäß § 34 LGO 2001 der Abgeordneten Erber, MBA u.a. betreffend bedarfsorientierte Mindestsicherung für volljährige Personen mit Bezug von Familienbeihilfe.

Abgeordnete Barbara R o s e n k r a n z (FP) meinte, bei der Mindestsicherung bestehe die Gefahr, dass diese zu einer sozialen Hängematte werde. Beim Sozialhilfegesetz müssten alle Familienmitglieder ihre Vermögen offen legen.

Abgeordnete Christa V l a d y k a (SP) freute sich, dass nun das Betreuungsangebot im niederschwelligen Bereich ausgebaut werde. Die letzten Verhandlungen hätten nichts mehr an Verbesserungen gebracht und enthielten keine vernünftigen Lösungen. Schon ein nicht behinderter Mensch komme mit diesen bescheidenen Mitteln nicht über die Runden. Ein Abänderungsantrag ihrer Fraktion fordert, dass die Anrechnung der Familienbeihilfe zur Gänze entfällt und keine gesonderten Mindeststandards festgesetzt werden.

Abgeordnete Amrita E n z i n g e r (G) sprach von Menschen, die besonderen Schutz brauchen und sicher nicht in der "sozialen Hängematte" liegen. Bei den vielen negativen Stellungnahmen wundere es sie, dass so lange zugewartet wurde. Den Rumpfbeschluss verstehe sie ebenso wenig. Ihre Fraktion werde dem Antrag nicht zustimmen.

Klubobmann Gottfried W a l d h ä u s l (FP) meinte, rund um die Vorlage herrsche Chaos. Die VP habe erst auf entsprechenden Druck reagiert und im zuständigen Landesrat Androsch schnell einen Schuldigen gefunden. Ein Antrag gemeinsam mit den Grünen fordert keine Verschlechterung des Mindeststandards für behinderte Menschen. Ein weiterer Antrag mit den Grünen fordert eine Mindestsicherung auch für Menschen in Ausbildung.

Abgeordnete Dr. Gabriele v o n G i m b o r n (FRANK) sagte, es gehe nicht an, dass Es sei eine Schande für den Sozialstaat, wie wenig für diese Menschen getan werde. Ein Resolutionsantrag fordert, eine entsprechende Novelle für den Landtag vorzubereiten.

Abgeordnete Mag. Karin S c h e e l e (SP) zeigte sich überrascht von der "Null-Diskussion" im Unterausschuss. Sie freue sich über die Einigkeit betreffend einer Ausdehnung der bedarfsorientierten Mindestsicherung. Diese Übereinstimmung solle man nutzen, um dem SP-Antrag zuzustimmen.

Abgeordneter Anton E r b e r (VP) führte aus, es gehe auch darum, die Materie so umzusetzen, dass es bestmöglich funktioniere. Es lohne sich, über dieses Thema ernsthaft zu diskutieren, Gespräche müssten aber auch mit dem Bund geführt werden, damit die nötigen Mittel budgetiert würden.

Er meinte, es sei wert, sich betreffend des Themas Mindestsicherung während der Ausbildungszeiten zusammenzusetzen und zu diskutieren, aber keinen Resolutionsantrag zu stellen. Man sei sich darüber einig, dass Menschen mit Behinderung eine Einbettung bekommen sollten, um ihr Leben selbstbestimmt zu leben.

Die Anträge wurden mit Mehrheit angenommen, der Abänderungsantrag der Abgeordneten Vladyka, Scheele, u. a. (Mindestsicherungsgesetz), die beiden Resolutionsanträge des Abgeordneten Waldhäusl sowie jener der Abgeordneten Von Gimborn wurden abgelehnt.

Es folgte eine Debatte über die Beantwortung der Anfrage des Abgeordneten Waldhäusl an Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Sobotka betreffend Auslandsgeschäfte der EVN.

Klubobmann Gottfried W a l d h ä u s l (FP) sagte, er habe wissen wollen, wie sich die EVN, die zu 51 Prozent dem Land Niederösterreich gehört, wirtschaftlich entwickle, habe aber dazu keine Antwort bekommen. Er behauptete, es werde versucht, Verluste zu vertuschen und er werde so lange davon sprechen, bis ihm eine ordentliche Auskunft erteilt werde.

Abgeordneter Dr. Walter L a k i (FRANK) meinte, er wolle "Licht ins Dunkel bringen", indem er einige Zahlen und Fakten betreffend EVN vortrug, die allesamt im Internet nachzulesen wären. Demnach hätte die Energieversorgung Süd 968 Millionen Euro erwirtschaftet, was die Geschäftspolitik in anderen Ländern beträfe, wären die Beteiligungen mit 10,8 negativ bilanziert.

Abgeordneter Herbert T h u m p s e r (SP) zitierte Paul Watzlawick, der sagte, man könne nicht nicht kommunizieren. Demnach vermittle die "Nicht-Fragebeantwortung" eine Botschaft.

Abgeordneter Ing. Franz R e n n h o f e r (VP) stellte klar, dass die EVN ein stabiler Arbeitgeber sei, er kenne kein Unternehmen, in dem die Mitarbeiter so loyal zu ihrem Unternehmen stünden. 150 hochwertige Arbeitsplätze seien in Niederösterreich entstanden und darauf könne man stolz sein.

Der Antrag auf Kenntnisnahme der Anfragebeantwortung wurde mit Mehrheit angenommen.

Eine weitere Debatte hatte die Beantwortung der Anfrage des Abgeordneten Waldhäusl an Landesrat Dr. Pernkopf betreffend Hochwasseropfer zum Thema.

Klubobmann Gottfried W a l d h ä u s l (FP) stellte klar, dass es in diesen Anfragen darum gehe, Bürgerwünsche zu erfüllen. Er wolle vermeiden, dass Hochwasseropfern noch immer nicht geholfen wurde.

Abgeordneter Josef B a l b e r (VP) führte aus, dass es 2.024 betroffene Hochwasseropfer gebe sowie eine Entschädigungssumme in der Höhe von 12,5 Millionen Euro bei einem Gesamtschaden von 100 Millionen Euro. Die Schadensfeststellung sei am 2. September erfolgt, dann sei der Schaden ausbezahlt worden.

Klubobmann Gottfried W a l d h ä u s l (FP) meldete sich zu einer Richtigstellung: Die Wahrheit sei, dass der betroffene Bürger erst Monate später informiert worden sei, dass die Schadenskommission zu ihm komme, er einen Termin zugewiesen bekommen habe, bei dem er auf Urlaub war und daher der Schaden nicht zur Auszahlung gekommen sei.

Der Antrag, die Beantwortung zur Kenntnis zu nehmen, wurde mit Mehrheit angenommen.

Schluss der Sitzung!

