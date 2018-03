Sitzung des NÖ Landtages

St. Pölten (OTS/NLK) - Abgeordneter Gerhard R a z b o r c a n (SP) erinnerte zunächst, dass Videoüberwachungen im Tunnel notwendig seien, um bei Unfällen rascher reagieren zu können.

Abgeordneter DI Willibald E i g n e r (VP) vertrat die Ansicht, Videoüberwachungen seien notwendig, um Verkehrsstörungen wie beispielsweise Brände besser überwachen zu können. Diese Maßnahme führe zu einer Erhöhung der Verkehrssicherheit. Die Daten der Videoüberwachung müssten aber dann nach drei Tagen gelöscht werden, so eine Bestimmung.

Die Vorlage wurde mit Mehrheit angenommen.

Abgeordnete Christa V l a d y k a (SP) berichtete zu einem Antrag der Abgeordneten Königsberger, MMag. Dr. Petrovic, Mag. Hackl, Razborcan u. a. betreffend 60 Euro Top-Jugendticket - Erweiterung auf Schüler von "nicht freifahrtsberechtigten Schulen" und Studenten.

Abgeordnete Amrita E n z i n g e r (G) meinte, Niederösterreich, Burgenland und Wien seien mit dem VCÖ-Mobilitätspreis auf Grund des Top-Jugendtickets ausgezeichnet worden. Das sei ein enormer Erfolg. Bund, Land, Gemeinden und Verkehrsverbände hätten sich zusammengesetzt und etwas Positives für die Jugend und die Umwelt bewirkt. Nun gehe es darum, dass noch mehr junge Leute in den Genuss dieses Tickets kommen, insbesondere arbeitslose Jugendliche und Austauschschüler aus anderen EU-Ländern.

Abgeordneter Erich K ö n i g s b e r g e r (FP) gab an, dass das Top-Jugendticket gut für junge Menschen sei. Man sehe darin auch die positive Einstellung zur Jugend.

Abgeordnete Dr. Gabriele v o n G i m b o r n (FRANK) meinte, jeder Jugendliche solle die bestmögliche Ausbildung bekommen. Das Top-Jugendticket sei auch ein wichtiger Anreiz, um den Jugendlichen die öffentlichen Verkehrsmittel für das spätere Leben schmackhaft zu machen. Bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres sollten Jugendliche das Top-Jugendticket benutzen können. In diesem Zusammenhang brachte sie einen Abänderungsantrag betreffend 60 Euro Top-Jugendticket ein.

Abgeordneter Gerhard R a z b o r c a n (SP) sagte, die Vorteile des Top-Jugendtickets seien sehr umfassend. Nun gehe es darum, noch mehr Jugendliche in den Genuss dieses Tickets kommen zu lassen. In diesem Zusammenhang brachte er gemeinsam mit seinen Kollegen einen Antrag betreffend 60 Euro Top-Jugendticket -Erweiterung auf Schüler von "nicht freifahrtsberechtigten Schulen" und Studenten ein.

Abgeordnete Mag. Bettina R a u s c h (VP) betonte, das Top-Jugendticket sei ein sensationeller Erfolg, über 300.000 Stück seien schon ausgestellt worden. Das Ticket sei auf eine Initiative Niederösterreichs zurückzuführen. Niederösterreich nehme dabei Ideen der Schülervertreter auf und trage auch den Interessen der Jugend Rechnung. Ihre Fraktion werde in dem Zusammenhang einem Antrag der Opposition beitreten, weil es ein richtiges und wichtiges Thema ist.

Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Der Abänderungsantrag der Abgeordneten Razborcan, Königsberger, Enzinger u. a. (60 Euro Top-Jugendticket) wurde einstimmig angenommen. Der Abänderungsantrag der Abgeordneten von Gimborn (60 Euro Top-Jugendticket) fand nicht die ausreichende Unterstützung, daher wurde über diesen Antrag nicht abgestimmt.

(Forts.)

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichische Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

Tel.: 02742/9005-12172

www.noe.gv.at/nlk